آیت‌الله نوری همدانی، در پیامی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، با محکوم کردن صدور احکام ظالمانه حبس و اعدام علیه علما در برخی از کشور‌های منطقه، تأکید کرد اقدامات ضدحقوقی حکام، فقط موجب سقوط اعتبار آنها خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید در واکنش به صدور احکام حبس و اعدام علیه روحانیون در منطقه پیام صادر کرد.

این مرجع تقلید با استناد به جایگاه رفیع علمای شیعه در صیانت از ایمان مردم، بر وظیفه خطیر علما در مقابله با جبهه باطل و دفاع از حقوق مؤمنان تأکید کرد.

متن کامل پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا «سلام‌الله‌علیها»

«عُلَماءُ شِیعَتِنا مُرابِطونَ بِالثَّغْرِ الَّذی یَلی إِبْلیسَ وَعَفاریتَهُ، یَمنَعونَهُم عَنِ الخُروجِ عَلى ضُعَفاءِ شِیعَتِنا، وَعَن أَنْ یَتَسَلَّطَ عَلَیهِم إِبْلیسُ وَشِیعَتُهُ النَّواصِبُ»

این بیان نورانی، جایگاه خطیر علما را در صیانت از ایمان مردم و ایستادگی در برابر جبهه باطل یادآور می‌شود. وظیفه علما، دفاع از حق، مقابله با ظلم و ستم و صیانت از مرز‌های اعتقادی است. بر این اساس، هرجا ظلمی صورت گیرد، باید فریاد علما بلند باشد و هرگونه تعرض به علمایی که در راه دفاع از اعتقادات دینی و حقوق مردم خود می‌کوشند، محکوم است.

اخیراً بعضی از حکام کشور‌های منطقه، برای خاموش‌کردن صدای حق و عدالت، اقدام به صدور احکام ظالمانه علیه علما، از جمله حبس و حکم اعدام، کرده‌اند. باید توجه داشت که این‌گونه احکام نه‌تنها موجب خاموش‌شدن صدای حق و عدالت نخواهد شد، زمینه سقوط و بی‌اعتباری صادرکنندگان آن را فراهم خواهد ساخت.

به حکام این کشور‌ها توصیه می‌شود از این اقدامات نابخردانه دست بردارند و به‌جای مقابله با علما، در مبارزه با استکبار و صهیونیسم، که در پی محو اصل اسلام هستند، با آنان هم‌صدا شوند.

از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی اسلام، نصرت علمای مظلوم و رهایی آنان از بند ستمگران را مسئلت داریم.

۶ آبان ۱۴۰۵

حسین نوری همدانی