مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: طرح پیشگیری محله‌محور در خراسان رضوی با هدف ارتقای سواد سلامت، گسترش فرهنگ خودمراقبتی و شناسایی زودهنگام بیماری‌ها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، محمد مهدی ناصحی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در منطقه خلج مشهد با جمعیت ۴۰ هزار نفر افزود: در چارچوب رویکرد محله‌محور، افزایش سواد سلامت، توسعه فرهنگ خودمراقبتی، شناسایی افراد در معرض خطر و انجام غربالگری در گروه‌های هدف از محور‌های اصلی طرح به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد منابع بیمه حمایتی سلامت از سوی دولت تأمین می‌شود، ادامه داد: بخش قابل توجهی از مطالبات شش‌ماهه داروخانه‌ها از بیمه سلامت مربوط به حق بیمه پنج دهک اول است که با پرداخت حدود ۷۰ همت، بخش زیادی از این بدهی‌ها تسویه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه ۱۳۰ گروه بیماری صعب‌العلاج، سرطان و بیماری‌های قلبی‌عروقی تحت حمایت بیمه سلامت قرار دارند، درباره جمعیت تحت پوشش، گفت: هم‌اکنون بیش از ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت ایران هستند که ۳۸ میلیون نفر فعال‌اند و بقیه بیمه‌شان تمام شده و هنوز تمدید نکرده‌اند.

ناصحی افزود: حدود ۸۰ درصد جمعیت تحت پوشش، بیمه رایگان دارند؛ مانند پنج دهک اول، و باقی اقشار نیز توسط دولت پوشش داده می‌شوند.

او در پایان با تأکید بر تغییر رویکرد این سازمان از درمان‌محوری به پیشگیری گفت: افزایش سواد سلامت و خودمراقبتی در دستور کار بیمه سلامت قرار دارد تا پس از شناسایی، غربالگری در جامعه هدف انجام شود، مداخلات پیشگیرانه از ابتدا صورت گیرد و در نهایت سبک زندگی فرد اصلاح شود.