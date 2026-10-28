به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد کاظمی‌فرد، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: قوه قضاییه در مسیر هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی، خدمت جدیدی را در بستر فناوری اطلاعات ارائه کرد.

با افزوده شدن «استعلام بدهی مالیاتی» به فهرست استعلامات قضایی، امکان بررسی برخط وضعیت بدهی مالیاتی اشخاص برای قضات فراهم شد.

این خدمت در راستای توسعه استعلامات الکترونیکی قضایی و با اتکا به ظرفیت‌های قانونی ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری ارائه شده است.