به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مجید بِجندی افزود: بارش‌ها از ابتدای پاییز تاکنون در شهرستان‌های غربی هرمزگان تا هشت و نیم میلیمتر، و در مرکز و مناطق شرقی استان بین دو تا هفت میلیمتر بود که پیش بینی می‌شود در نیمه دوم آبان افزایش بیشتری یابد.

وی گفت: این بارش‌ها از ده سال گذشته تاکنون در هرمزگان کم سابقه است و علت آن هم تغییر آب و هوای استان بر اثر وقوع پدیده ال نینو در اقیانوس آرام است.

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معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان هم گفت: با توجه به شرایط اقلیمی استان و پیش از تاثیرگذاری ال نینو، وزش باد پدیده غالب هواشناسی بود، اما در مهرماه و شش روز نخست آبان امسال، تغییر چشمگیری یافت و بارش باران غالب شد.

مرضیه سی سی پور افزود: هشدار بارش شدید باران و تغییر آب و هوا به دستگاه‌های مربوط از جهاد کشاورزی تا اداره کل بنادر و دریانوردی و به ویژه مدیریت بحران استانداری هرمزگان ابلاغ شده است.

وی از شهروندان خواست با رصد خبر‌های هواشناسی دستکم تا پایان پاییز، از آخرین توصیه‌ها در این زمینه آگاه شوند.