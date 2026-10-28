به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم گفت: محصول لیموترش از هزار و ۴۰ هکتار باغ‌های این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود بیش از ۲۰ هزار تن محصول برداشت شود.

اولادحسین افزود: لیموی محلی (مکزیکن لایم) و پرشین لایم از عمده ارقام این محصول است که به دلیل آبدار بودن، پوست نازک و بازارپسندی بالا، علاوه بر تامین نیاز داخلی از ظرفیت صادراتی مناسبی هم برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی جویم بیان کرد: برداشت لیموترش زمینه اشتغال فصلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای صد‌ها نفر از کارگران بومی و فصلی را در بخش‌های برداشت، تفکیک، بسته‌بندی و حمل‌ و نقل فراهم کرده است.