معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: باید با تشکیل شبکه‌های تخصصی و شورا‌های نظارت و ارزیابی، از ظرفیت پیشکسوتان، بازنشستگان، گروه‌های آموزشی و دیگر نیرو‌های توانمند استفاده کرد تا روند اجرای برنامه‌ها به‌صورت مستمر بررسی و نقاط قوت و ضعف شناسایی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون تربیت‌بدنی و سلامت از برنامه‌ریزی برای تأمین نیروی انسانی ۱۲۴ کانون تندرستی و استعدادیابی ورزشی خبر داد و بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌های تربیت‌بدنی و سلامت در مدارس، تقویت شبکه‌های استانی و استفاده از ظرفیت نیرو‌های متخصص تأکید کرد.

جعفری در پنجاه‌وپنجمین جلسه اتاق وضعیت معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش که به صورت به‌صورت برخط با مراکز استانها برگزار شد گفت:: با اصلاح و بازنگری در دستورالعمل توسعه سنواتی، تلاش شده است ساماندهی معلمان تربیت‌بدنی یکپارچه‌تر شود و موانع موجود در زمینه به‌کارگیری نیرو‌های متخصص در دوره‌های مختلف تحصیلی کاهش یابد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت برای بهبود نسبت معلم تربیت‌بدنی به جمعیت دانش‌آموزی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیرو‌های متخصص و جلوگیری از به‌کارگیری معلمان تربیت‌بدنی در حوزه‌های خارج از تخصص آنان تأکید کرد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت از پیش‌بینی تخصیص سه نیروی انسانی به هر یک از هیئت‌های ورزش دانش‌آموزی استان‌ها خبر داد و گفت: در مجموع، برای ۹۶ جایگاه، نیروی انسانی در این بخش برنامه‌ریزی شده است. تأمین نیروی انسانی مورد نیاز فدراسیون ورزش دانش‌آموزی نیز با رعایت مراحل قانونی و ضوابط مربوط در حال پیگیری است.

جعفری با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین نیروی انسانی ۱۲۴ کانون تندرستی و استعدادیابی ورزشی، افزود: در کنار پیش‌بینی فضا، تجهیزات و منابع مورد نیاز، موضوع تأمین نیروی انسانی این کانون‌ها نیز در چارچوب ضوابط اداری و مقررات مربوط دنبال می‌شود.

وی به موضوع رتبه‌بندی فضا‌های ورزشی و ساماندهی پست‌های مدیریتی در مجموعه‌های آموزشی و ورزشی اشاره کرد و خواستار پیگیری مستمر این موضوعات از سوی بخش‌های مسئول شد.

تأکید بر تقویت نظارت میدانی و ارزیابی اجرای برنامه‌ها در مدارس

جعفری با تأکید بر اینکه برگزاری افتتاحیه‌ها و اجرای برنامه‌های ملی به‌تنهایی برای تحقق اهداف معاونت کافی نیست، اظهار کرد: محور اصلی فعالیت استان‌ها باید نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و اطمینان از تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی باشد.

وی با اشاره به برنامه‌هایی همچون المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای، ورزش آغازین، کانون‌های ورزشی، مهارت‌آموزی و توسعه فضا‌های ورزشی و بهداشتی، گفت: لازم است استان‌ها به‌صورت مستمر بررسی کنند که این برنامه‌ها در چه تعداد از مدارس اجرا شده و آیا اهداف و سهمیه‌های تعیین‌شده برای هر منطقه و شهرستان تحقق یافته است یا خیر.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت با تأکید بر ضرورت نظارت میدانی بر وضعیت فضا‌های ورزشی مدارس افزود: خط‌کشی زمین‌های ورزشی، آماده‌سازی محیط فعالیت دانش‌آموزان و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای اجرای درس تربیت‌بدنی، از جمله موضوعاتی است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه گزارش‌های سامانه‌ای باید با بررسی میدانی تکمیل شوند، تصریح کرد: ضروری است مسئولان استانی و شهرستانی از نزدیک وضعیت مدارس را بررسی کنند و از تحقق اقدامات پیش‌بینی‌شده اطمینان یابند؛ چراکه فاصله میان برنامه‌ریزی و اجرای واقعی برنامه‌ها، یکی از چالش‌هایی است که باید با نظارت مؤثر برطرف شود.

جعفری همچنین بر ضرورت نظارت بر اجرای درس تربیت‌بدنی و حضور معلمان متخصص در مدارس تأکید کرد و خواستار فعال‌تر شدن گروه‌های آموزشی در بررسی کیفیت اجرای این درس و شناسایی مشکلات موجود شد.

شبکه‌سازی و استفاده از ظرفیت پیشکسوتان برای افزایش اثربخشی برنامه‌ها

معاون تربیت‌بدنی و سلامت با تأکید بر ضرورت ایجاد شبکه‌های نیروی انسانی در استان‌ها، گفت: با توجه به محدودیت نیروی انسانی در برخی مناطق، مدیریت مؤثر برنامه‌ها و نظارت بر اجرای آنها بدون استفاده از ظرفیت سایر همکاران، گروه‌های آموزشی و نیرو‌های باتجربه امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: معاونان تربیت‌بدنی و سلامت استان‌ها باید با تشکیل شبکه‌های تخصصی و شورا‌های نظارت و ارزیابی، از ظرفیت پیشکسوتان، بازنشستگان، گروه‌های آموزشی و دیگر نیرو‌های توانمند استفاده کنند تا روند اجرای برنامه‌ها به‌صورت مستمر بررسی و نقاط قوت و ضعف شناسایی شود.

جعفری با اشاره به برنامه‌ریزی برای ارزیابی عملکرد استان‌ها در نشست‌های آتی اتاق وضعیت، خاطرنشان کرد: هدف از این فرایند، شناسایی دقیق مسائل، ارائه بازخورد، تشویق اقدامات مؤثر و پیگیری مشکلات اجرایی است تا برنامه‌های ابلاغی از مرحله طراحی و افتتاح عبور کرده و به نتایج ملموس در مدارس منجر شوند.

توسعه میدان پویا و بازی‌های ساحلی با رویکرد ترویج سبک زندگی فعال

وی در ادامه با قدردانی از اقدامات استان هرمزگان در اجرای برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی، از جمله فعالیت‌های میدان پویا در میناب و ترویج بازی‌های ساحلی در ناحیه دو بندرعباس، بر ضرورت توسعه این برنامه‌ها متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

جعفری با اشاره به ظرفیت ورزش‌های ساحلی برای افزایش مشارکت دانش‌آموزان و شناسایی استعداد‌های ورزشی، اظهار کرد: راه‌اندازی المپیاد‌ها و جام‌های ورزشی ساحلی در رشته‌هایی مانند والیبال ساحلی، فوتبال ساحلی و هندبال ساحلی می‌تواند با توجه به آمایش سرزمین و ظرفیت مناطق ساحلی و برخوردار از دریاچه و رودخانه، زمینه گسترش فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان را فراهم کند.

وی همچنین اجرای برنامه میدان پویا در استان گیلان و افتتاح کانون‌های ورزشی دانش‌آموزی در استان قزوین را از جمله اقدامات قابل‌توجه هفته تربیت‌بدنی دانست و از مدیران، معاونان، کارشناسان و همکاران استانی و ستادی که در اجرای برنامه‌ها مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت با اشاره به حضور گسترده دانش‌آموزان در برنامه افتتاح کانون‌های ورزشی قزوین، بر اهمیت استفاده از ظرفیت معلمان تربیت‌بدنی و مشارکت جمعی در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: همدلی، انسجام و کار تیمی باید محور همکاری‌ها در ستاد و استان‌ها باشد و اختلاف‌نظر‌های کارشناسی نباید مانع پیشبرد اهداف مشترک شود.

تأکید بر استمرار برنامه‌ها و پیگیری مسائل نیروی انسانی

جعفری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت پیگیری مسائل نیروی انسانی در حوزه‌های تربیت‌بدنی و سلامت و تندرستی، بر شناسایی نظام‌مند مشکلات و تلاش برای رفع آنها تأکید کرد.

وی با اشاره به برخی چالش‌های مربوط به ساماندهی نیرو‌ها و به‌کارگیری افراد غیرمتخصص در بعضی مجموعه‌های آموزشی و ورزشی، خواستار بررسی دقیق وضعیت استان‌ها و پیگیری موضوع از مسیر‌های قانونی و اداری شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی همه برنامه‌ها باید فراهم‌کردن زمینه تحرک، نشاط، سلامت و پویایی دانش‌آموزان باشد و تحقق این هدف مستلزم پیگیری مستمر، نظارت میدانی، استفاده از ظرفیت نیرو‌های متخصص و همکاری منسجم همه عوامل در سطح ستاد، استان، منطقه و مدرسه است.