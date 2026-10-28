به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، قرعه کشی اوزان دهگانه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، ظهر امروز چهارشنبه ۶ آبان در شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۹ کشتی گیر مازندرانی در ۱۰ وزن این مسابقات برای کشورمان به روی تشک می‌روند.

نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۳۴ نفر حضور دارند، میلاد والی زاده از مازندران در دور نخست استراحت دارد و در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین قرار می‌گیرد. اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک در گروه والی زاده قرار دارد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۷ شرکت کننده دارد، احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد باید با برنده نعیم از بلغارستان و نیکیل از هند مبارزه کند. نوروزاف دارنده مدال برنز جهان در گروه جوان قرار دارد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۳۲ نماینده دارد، رحمان عموزاد از مازندران در دور نخست به مصاف موسایف از بلژیک می‌رود و در صورت پیروزی در دور بعد با برنده مبارزه کشتی گیران تانابه از ژاپن و دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه قرار خواهد گرفت. شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان در گروه عموزاد قرار دارد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۲۴ کشتی گیر حضور دارند، سینا خلیلی از مازندران در دور نخست استراحت می‌کند و در مرحله بعد با برنده یارشوف از ازبکستان و شوئکسیان او از چین قرار می‌گیرد. تومور اوچیر دارنده مدال نقره جهان از مغولستان در گروه خلیلی قرار دارد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۳۷ نفر حضور دارند، امیرمحمد یزدانی از مازندران در دور نخست استراحت دارد. در دور بعد با کورماگمادوف از مجارستان کشتی می‌گیرد. سالکازانوف دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی، اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه و جیمز گرین دارنده مدال نقره جهان در گروه یزدانی قرار دارند.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۳۰ نماینده دارد، محمد نخودی از مازندران در دور نخست به مصاف سومونجون ایکراموف از تاجیکستان می‌رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۴۱ نفر شرکت کرده‌اند، کامران قاسمپور از مازندران در دور نخست به مصاف ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان می‌رود. کایل دیک قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از آمریکا و ابراگیم کادیف از روسیه در گروه قاسمپور قرار دارند.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۳ نفر حضور دارند، امیرحسین فیروزپور از مازندران پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کشتی، فاتح آلتون‌باش از ترکیه و چاپلین از قرقیزستان مبارزه می‌کند. ترنت هیدلی قهرمان جهان از آمریکا در گروه فیروزپور قرار دارد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۹ نفر شرکت کرده‌اند، حسن یزدانی از مازندران در دور نخست به مصاف کیم از کره جنوبی می‌رود و در صورت پیروزی در دور بعد با آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن مبارزه می‌کند. احمد تاج‌دینف قهرمان المپیک از بحرین در گروه یزدانی قرار دارد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۳۰ کشتی گیر ثبت نام کرده‌اند، امیرحسین زارع از مازندران در دور نخست استراحت دارد و در دور دوم به مصاف برنده مبارزه صارم از رومانی و جاسپوران سینگ از هند خواهد رفت. شمیل شریپوف دارنده مدال برنز جهان از بحرین در گروه زارع قرار دارد.

در نخستین روز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، فردا پنجشنبه رحمان عموزاد و حسن یزدانی به مصاف رقبا می‌روند.

برنامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان:

چهارشنبه ۶ آبان ماه:

ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

پنج‌شنبه ۷ آبان ماه:

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان فوق

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

جمعه ۸ آبان ماه:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۹ آبان ماه:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۱۰ آبان ماه:

ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد