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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جمع آوری بیش از ۲۲ هزار تن شیر خام توسط ۲۹ سکوی فعال در هفت ماهه سال ۱۴۰۵ در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، از جمع آوری بیش از ۲۲ هزار و ۲۸۰ تن شیر خام توسط ۲۹ سکوی فعال در ۱۰ شهرستان استان طی هفت ماهه سال ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: نظارت مستمر و آزمایشهای کیفی و خدمات دامپزشکی، کیفیت شیر تولیدی را در سطح مطلوب نگه داشته و این روند، نشانه عینی احیای زیستبوم روستایی و تحقق اقتصاد مقاومتی در مسیر خودکفایی تولید و امنیت غذایی است.
حسین نگهدار اظهار داشت: ۲۹ سکوی فعال جمعآوری شیرخام در استان طی هفت ماهه سال ۱۴۰۵ موفق به دریافت ۲۲ هزار و ۲۸۰ تُن شیرخام از دامداران شده و این محصول را به واحدهای فرآوری و صنایع لبنی استان ارسال کردهاند.
وی تولید شیرخام را یکی از شاخصهای کلیدی توسعه بخش دامپروری در استان دانست و گفت: این میزان تولید، نتیجه همکاری مستمر دامداران، بهبود شرایط نگهداری دام و نظارتهای دقیق کارشناسان جهاد کشاورزی بر چرخه تولید تا جمعآوری است.
نگهدار در ادامه به اقدامات انجامشده در راستای پایداری تولید شیر اشاره کرد و افزود: تأمین و توزیع بهموقع نهادههای دامی، ارائه خدمات دامپزشکی، واکسیناسیون و مراقبتهای بهداشتی دورهای، بهبود جایگاه دام، آموزشهای فنی به بهرهبرداران و نظارت دقیق بر فعالیت سکوهای جمعآوری شیر از جمله برنامههایی است که به افزایش کیفیت شیر، کاهش تلفات دامی و افزایش بهرهوری واحدهای دامداری انجامیده است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت ارتقای سلامت و کیفیت شیر تولیدی خاطرنشان کرد: در هفت ماهه اول سال جاری، آزمایشهای دورهای چربی، بار میکروبی، سلامت و ماندگاری شیر در تمام سکوهای جمعآوری انجام شده و نتایج حاکی از وضعیت مطلوب کیفیت شیر در سطح شهرستانهاست.
وی کنترل زنجیره سرد از زمان دوشش دام تا تحویل به صنایع لبنی را از اولویتهای مهم جهاد کشاورزی برشمرد و تأکید کرد: هرگونه تخلف یا عدم رعایت استانداردها با پیگیری جدی مواجه خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به برنامههای توسعهای حوزه دامپروری تصریح کرد: هدف جهاد کشاورزی افزایش تولید، کاهش هزینههای دامداران و کمک به ثبات بازار لبنیات است. با توسعه طرحهای بهبود تغذیه دام، نوسازی تجهیزات و حمایتهای بیمهای، انتظار داریم در سال آینده شاهد رشد تولید باشیم.
نگهدار با تأکید بر رویکرد راهبردی این مجموعه، خاطرنشان کرد: تداوم این روند حکایت از احیای پایدار روستاها، معیشت دامداران و تحقق عینی اقتصاد مقاومتی در مسیر «خوداتکایی تولید» و «امنیت غذایی» دارد.
وی تصریح کرد: وقتی شیر تولیدی باکیفیت، زنجیرهای از اشتغال تا صنعت را پویا میکند و دامدار روستایی با دلگرمی به تولید ادامه میدهد، در واقع الگوی کوچزدایی از حاشیهنشینی و بازگشت به زیستبوم مولد روستایی رقم میخورد که یکی از اصلیترین اهداف جهاد کشاورزی در ترسیم افق جهش تولید و تابآوری اقتصادی، احیای روستا زیستی است.