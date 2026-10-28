مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: شبکه برق کشور در حالی از آزمون دشوار شرایط بحرانی و جنگی با موفقیت عبور کرده است که توسعه زیرساخت‌های بومی، ارتقای رؤیت‌پذیری و تکیه بر سرمایه انسانی متخصص، نقش کلیدی در تضمین پایداری تامین انرژی کشور داشته است.

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به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اردشیر مذکوری در پیامی به مناسبت بیست و دومین سالروز تاسیس این شرکت دستاورد‌های این دوره را فراتر از حفظ پایداری شبکه در شرایط دشوار بهره‌برداری دانست و اظهار داشت: توسعه مراکز ملی راهبری اصلی و پشتیبان، ارتقای قابلیت رؤیت‌پذیری وضعیت شبکه، استقرار زیرساخت‌های سنجش و پایش انرژی، توسعه شبکه مخابرات فیبر نوری مستقل و امن، و طراحی سامانه‌های تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی تولید، بخشی از مسیر تحول فنی شرکت در دو دهه گذشته را شکل داده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خوداتکایی فناورانه افزود: بومی‌سازی تجهیزات و سامانه‌های حیاتی، توسعه دانش مهندسی در حوزه سنجش فازوری و تقویت توان داخلی در طراحی و توسعه نرم‌افزار‌های تخصصی، گام‌های مؤثری در جهت کاهش آسیب‌پذیری‌ها و ارتقای تاب‌آوری صنعت برق کشور بوده‌اند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در ادامه به تحولات حوزه اقتصادی صنعت برق اشاره کرد و گفت: شکل‌گیری و توسعه بازار برق، فراهم‌سازی دسترسی غیرتبعیض‌آمیز به شبکه، گسترش زمینه رقابت در تجارت برق و مدیریت مبادلات برون‌مرزی، از جمله اقداماتی است که به تحول ساختار صنعت برق و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی آن کمک کرده است. در این میان، ارتباط الکتریکی ایران با هر هفت کشور همسایه و برخورداری از زیرساخت گسترده شبکه، فرصت ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت جایگاه کشور در تجارت بین‌المللی برق فراهم آورده است.

مذکوری با یادآوری چالش‌های فزاینده پیش‌روی شبکه برق تصریح کرد: اهمیت مأموریت شرکت زمانی روشن‌تر می‌شود که با ناترازی تولید و مصرف، محدودیت منابع سوخت و آب، رشد تقاضا و افزایش پیچیدگی‌های بهره‌برداری مواجه می‌شویم. این چالش‌ها، در کنار شرایط ویژه ناشی از رویداد‌هایی همچون جنگ تحمیلی دوازده‌روزه و جنگ رمضان، ضرورت ارتقای آمادگی عملیاتی، تقویت توان پیش‌بینی و توسعه سازوکار‌های مدیریت بحران را دوچندان کرده است.

وی سرمایه انسانی متخصص و متعهد را اصلی‌ترین پشتوانه تحقق مأموریت‌های شرکت خواند و تأکید کرد: دانش فنی، تجربه انباشته، توان تحلیل و تصمیم‌گیری در شرایط حساس و شناخت عمیق از رفتار شبکه، سرمایه‌هایی ارزشمندند که طی سالیان متمادی شکل گرفته‌اند و حفظ آنها برای کشور اهمیتی راهبردی دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پایان خاطرنشان کرد: باور دارم که استمرار خدمت‌رسانی مطمئن به مردم و عبور موفق از چالش‌های پیش‌رو، در گرو هم‌افزایی، نوآوری، مدیریت کارآمد و توجه ویژه به سرمایه انسانی است؛ سرمایه‌ای که پشتوانه اصلی دستاورد‌های گذشته و تضمین‌کننده توان کشور برای ساختن آینده‌ای پایدارتر در حوزه انرژی خواهد بود.