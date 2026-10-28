به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوانسار با اشاره تداوم عملیات مرمت مسجد رئیسان گفت: این طرح که پیش‌تر با بیش از ۱۴ میلیارد ریال اعتبار آغاز شده بود، اکنون وارد مرحله مهم و نهایی خود می‌شود و با توجه به تخصیص اعتبار جدید به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال، روند عملیاتی طرح با تمرکز بر تکمیل بخش‌های باقی مانده، سرعت می‌یابد.

مصطفی قانونی افزود:تخصیص این بودجه نشان‌دهنده اهمیت ویژه نهاد‌های مسئول به حفظ هویت تاریخی منطقه و پیگیری مداوم برای جلوگیری از فرسایش این بنای تاریخی است.

وی ادامه داد: به عقیده متخصصان، تکمیل این مرحله از مرمت نه تنها ارزش مادی این بنا را حفظ می‌کند، بلکه به تقویت بافت تاریخی مصوب منطقه کمک شایانی خواهد کرد و انتظار می‌رود پس از پایان این مرحله، شاهد تغییرات چشمگیر در ظاهر و ساختار داخلی این مسجد باشیم.

مسجد رئیسان خوانسار به شماره ثبت ۷۶۷۲، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران در شهرستان خوانسار و متعلق به دوره قاجار است.