مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه وزارت آموزش و پرورش از به‌روزرسانی و افزایش انعطاف‌پذیری در اجرای برنامه‌های درسی و توجه به ظرفیت‌های متفاوت مدارس با هدف ارتقای کیفیت آموزش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمهدی باقریان در اردبیل با اشاره به ۲ رویکرد اصلی در برنامه‌ریزی درسی، افزود: محتوای آموزشی از یک سو باید زمینه‌ساز تقویت شایستگی‌های پایه‌ای و تربیتی دانش‌آموزان باشد و از سوی دیگر نحوه اجرای برنامه‌های درسی در مدارس نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های گذشته در اجرای برنامه‌های درسی بخشی از ظرفیت مدارس را تحت تاثیر قرار داده است، افزود: انعطاف‌پذیری در برنامه‌های درسی این امکان را فراهم می‌کند که هر مدرسه متناسب با شرایط و توانمندی‌های خود برنامه‌ها را اجرا کند و مدارس توانمندتر نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در مسیر ارتقای کیفیت آموزش گام بردارند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی کتاب‌های درسی گفت: در کنار اصلاح و نوسازی محتوای آموزشی زمینه لازم برای افزایش توانمندی مدارس و بهبود شیوه‌های اجرای برنامه‌های درسی فراهم خواهد شد تا مدارس بتوانند متناسب با شرایط خود عملکرد موثرتری در فرایند یاددهی و یادگیری داشته باشند.

وی همچنین حمایت از مدارس و فراهم کردن زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های آنها را از الزامات ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت دانست و بر اهمیت بهبود اجرای برنامه‌های درسی متناسب با شرایط و امکانات تاکید کرد.