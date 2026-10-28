





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان با الکساندر ساندرز و هیات همراه، ظرفیت‌های همکاری و راهکارهای تقویت روابط تجاری و اقتصادی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.



رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان گفت: یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی تاسیس و راه‌اندازی اتاق مشترک بازرگانی گرجستان و ایران در شهر تفلیس بود.

سیده فاطمه مقیمی، افزود: پس از انجام مذاکرات، توافقات اولیه در این زمینه حاصل شد و قرارداد مربوط به ایجاد این اتاق به امضای طرفین رسید.



وی ادامه داد: راه‌اندازی این اتاق با هدف تسهیل ارتباطات تجاری، پیگیری توافقات و همکاری‌های مشترک و حمایت از فعالان اقتصادی ایران و گرجستان در دستور کار قرار گرفته است و ایجاد چنین بستری می‌تواند زمینه ارتباط مستقیم‌تر میان شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دو کشور را فراهم کند.



مقیمی به برگزاری نشست‌های تخصصی برای برقراری ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور نیز اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با این برنامه، نشست‌های تجاری با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی و با حضور نماینده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و حدود ۳۰ نفر از اعضای اتاق مشترک ایران و گرجستان برگزار شد.