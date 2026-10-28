به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت‌الاسلام و المسلمین سید علیرضا تکیه‌ای ادامه داد: هدف از برگزاری این نشست‌های دو روزه، بیان سیاست‌های اعتکاف از جمله جذب جوان و نوجوان به اعتکاف، بصیرت‌افزایی، کشف و استخراج چالش‌ها و حل آنهاست، چراکه اعتکاف در مقابل هژمونی غرب قرار دارد.

او افزود: در این دو روز، نحوه برگزاری اعتکاف تراز و تبیین اهمیت اعتکاف در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی بررسی شد و راهکار‌های رفع موانع و آسیب‌های اعتکاف نیز ارائه گردید.

رئیس ستاد اعتکاف کشور با اشاره به راه‌اندازی شبکه مردمی اعتکاف گفت: برای اولین بار، چارت تشکیلات مردمی اعتکاف کشور به صورت دائمی و کاملاً مردمی و شبکه‌ای در سطح شهرستان‌های خراسان رضوی و به تفکیک هر شهرستان راه‌اندازی شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید علیرضا تکیه‌ای افزود: هدف از تشکیل این تشکیلات، ساماندهی و تقویت برنامه‌های نظام مقدس اسلامی، توسعه و گسترش فرهنگ غنی اعتکاف، جذب و نگهداری اقشار مختلف به‌ویژه نوجوانان و جوانان، بصیرت‌افزایی و کمک به رفع موانع اعتکاف در مساجد است.

او با اشاره به آمار اعتکاف سال گذشته گفت: اعتکاف سال گذشته در ۱۲ هزار مسجد کشور و با حضور بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برگزار شد که ۸۰ درصد از جمعیت معتکفین را جوانان تشکیل داده بودند.