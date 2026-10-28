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رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: طبق نظر کارشناسان پلیس رعایت نکردن حق تقدم دلیل تصادف تریلی و مینیبوس سرویس مدرسه در اردکان اعلام شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سردار سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: صبح امروز یک دستگاه مینی بوس در یکی از محورهای استان یزد با یک دستگاه کشنده برخورد کرد
وی افزود: کارشناسان اعلام کردند مقصر این حادثه راننده مینی بوس است که حق تقدم را رعایت نکرده و انحراف از مسیر داشته است.
به گفته سردار سیاوش محبی یکی از دانش آموزان در دم فوت کرده است و ۱۲ نفر مصدوم شدند.