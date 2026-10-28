افتتاح ۱۸ کیلومتر از باند دوم جاده لار به جهرم و بندرعباس، به زودی

افتتاح ۱۸ کیلومتر از باند دوم جاده لار به جهرم و بندرعباس، به زودی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل راه و شهرسازی لارستان گفت: ۱۸ کیلومتر از باند دوم جاده لار-جهرم و بندرعباس با اعتبار بیش از هزار میلیارد تومان با هدف بهبود کیفیت جاده برای کاربران جاده‌ای، سهولت حمل و نقل و جلوگیری از تصادفات، افزایش ظرفیت تردد و ایمنی مسیر در حال ساخت و آماده بهره برداری شده است.

سجاد میرزایی افزود: ۲۰۰ کیلومتر از این جاده در محدوده لارستان است که حدود ۴۰ کیلومتر آن قبلا به بهره برداری رسیده است.

وی بیان کرد: همچنین تونل دوم وحدت در این مسیر به طول ۸۷۰ متر، ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اکنون در مرحله نصب تجهیزات و روشنایی تونل است.

مدیرکل راه و شهرسازی لارستان گفت: این مسیر از شریان‌های مهم حمل‌ و نقل جنوب کشور است که در اتصال استان فارس به هرمزگان، بنادر تجاری جنوب به خصوص بندر شهید رجایی نقش بسزایی دارد.