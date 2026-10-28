رادیو میبد در دومین سال فعالیت خود، به رسانه‌ای اثرگذار در معرفی هویت فرهنگی و اجتماعی این شهر تبدیل شده است؛ رسانه‌ای که مسئولان بر ضرورت تداوم فعالیت آن با مشارکت همگانی تأکید دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیین گرامیداشت دومین سالگرد راه‌اندازی رادیو شهری میبد با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و دست‌اندرکاران این رسانه در صداوسیمای مرکز یزد برگزار شد.

رادیو میبد هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۳، روی موج اف‌ام ردیف ۹۱.۳ مگاهرتز فعالیت خود را آغاز کرد و در مدت دو سال، با تمرکز بر ظرفیت‌ها، هویت و پیشینه فرهنگی و اجتماعی میبد، به یکی از مجموعه‌های فعال رادیو‌های شهری کشور تبدیل شده است.

میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، در این آیین، میبد را شهری نخبه‌پرور دانست که فرهیختگان و نخبگان آن در عرصه‌های مختلف کشور شناخته‌شده‌اند. وی رادیو میبد را بخشی از هویت این شهر عنوان کرد و استمرار فعالیت آن را مستلزم مشارکت و همراهی همگانی دانست.

کریمی مدیرکل صداوسیمای استان یزد، نیز با اشاره به جایگاه رادیو میبد، این مجموعه را هشتمین رادیوی شهری کشور و فعال‌ترین رادیوی شهری دانست و بر نقش ارزشمند آن در معرفی هویت و ظرفیت‌های این شهر تأکید کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، از دو مجموعه رادیویی شامل مجموعه ۴۰ قسمتی «پدر امت» با موضوع بازخوانی شخصیت والای رهبر شهید انقلاب و مجموعه ۴۰۰ قسمتی «یک جرعه عاشقی» با محوریت زندگی‌نامه شهدای میبد رونمایی شد.

تجلیل از دست‌اندرکاران و هنرمندان رادیو میبد نیز از دیگر بخش‌های آیین گرامیداشت دومین سالگرد راه‌اندازی این رسانه شهری بود.