مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان بر ضرورت تقویت شبکه خادمیاری، افزایش مشارکت بانوان، پیگیری طرح‌های اشتغال‌زایی، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ثبت دقیق عملکرد کانون‌های خدمت رضوی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسن سعدالدین در گردهمایی فصلی دبیران کانون‌های تخصصی خدمت رضوی استان سمنان گفت: برنامه سه‌ساله مدیریت کانون‌های خدمت رضوی باید به‌صورت جدی در دستور کار شهرستان‌ها و کانون‌های تخصصی قرار گیرد.

سعدالدین افزود: انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک در حوزه‌های قرآنی، علمی، سلامت، اردو‌های جهادی و اشتغال می‌تواند به توسعه خدمات و بهره‌گیری مؤثر از امکانات موجود در استان و شهرستان‌ها کمک کند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان با تأکید بر نقش بانوان در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم قابل توجه بانوان در جامعه، ضروری است زمینه حضور مؤثرتر آنان در ساختار خادمیاری فراهم شود و مسئولان شهرستان‌ها با تعیین مشاور امور بانوان، از ظرفیت این قشر در جلسات مدیریتی و برنامه‌ریزی‌ها استفاده کنند.

سعدالدین با اشاره به ضرورت تقویت ساختار اجرایی کانون‌ها تصریح کرد: شهرستان‌ها باید برای رسیدگی به پرونده‌های خادمیاری، ثبت فعالیت‌ها و پیگیری امور اجرایی، نیرو‌های مشخص و توانمند اختصاص دهند و با افزایش مشارکت نیرو‌های فعال، از انباشته‌شدن پرونده‌ها و تأخیر در انجام امور جلوگیری کنند.

وی همچنین بر توسعه برنامه‌های کتاب‌خوانی و ارتقای سواد رسانه‌ای خادمیاران و خانواده‌های آنان تأکید کرد و افزود: معرفی مستمر کتاب‌های مفید، ترویج مطالعه و ارائه محتوای علمی و فرهنگی می‌تواند به افزایش آگاهی و توانمندی اعضای شبکه خادمیاری کمک کند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان، اجرای طرح «یکشنبه‌های الگو‌نمایی» را فرصتی برای معرفی تجربه‌های موفق دانست و شناسایی و ارائه فعالیت‌های شاخص شهرستان‌ها و کانون‌های تخصصی را خواستار شد.