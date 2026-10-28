به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل امروز در همایش «زن تراز در گفتمان انقلاب اسلامی» به تشریح جایگاه تکوینی و تشریعی زن در معارف اسلامی پرداخت و با هشدار به نفوذ تفکرات انحرافی فمینیستی، تصریح کرد: موضوع خطیر عفاف و حجاب امری مختص بانوان است و مدیریت، ترویج و ساماندهی آن نیز باید به‌دست خود بانوان سپرده شود و مردان نقش پشتیبان را ایفا کنند.

وی گفت: خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن کریم، حقیقت انسان را فارغ از جنسیت مورد خطاب قرار داده است؛ در ساحت کمالات روحی، عقلی و ملکوتی هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و خطابات قرآنی نظیر «إنّ الإنسان لفی خسر» یا «إنّ الذین آمنوا و عملوا الصالحات» هر دو گروه را به یکسان در مسیر رشد و کرامت قرار داده است.

امام جمعه تبریز با استناد به مبانی حکمی و کلامی افزود: تفاوت زن و مرد مربوط به ساحت مادی، خاکی و وظایف آنان در حالات زمین است. آفرینش انسان از خاک بستر تحول، نمو و حرکت استعلایی به سوی مراتب بالاتر از ملائکه است و در این مسیر، زن و مرد مکمل تکوینی یکدیگر هستند.

وی با اشاره به دیدگاه‌های تفسیری و عرفانی حضرت آیت‌الله جوادی آملی اظهار کرد: زن در نظام آفرینش، مظهر اتمّ صفات «جمال» الهی و مرد مظهر صفات «جلال» خداوند است. دستیابی به کمال انسانی و تعالی جامعه در گرو این است که هر یک از دو جنس، جایگاه و کارکرد اختصاصی و فطری خود را به کمال ایفا نمایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تحلیل جریان‌شناسی فمینیسم غربی خاطرنشان کرد: سردمداران و نظریه‌پردازان اصلی فمینیسم در غرب، مردانی بوده‌اند که هدفشان نه احقاق حقوق زن، بلکه برهم زدن جایگاه‌های فطری و هویتی است. در غرب، بانوان را به کار‌های سخت، زیان‌آور و طاقت‌فرسا می‌گمارند، اما در برابر پوشش و حجاب آنان مقاومت می‌کنند؛ این رویکرد آشکارا نشان می‌دهد که مسئله آنان کرامت زن نیست.

وی با استناد به آیه شریفه «فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا» بیان کرد: نقطه آغاز انحراف و اغوای شیطان، تحریک و آشکارسازی قوای شهوانی برای تسلط بر عقلانیت است. غرب به‌خوبی دریافته است که اگر زن عفیف و باحیا باشد، مردان جامعه نیز ناگزیر به حیا و غیرتمندی رو می‌آورند؛ از این‌رو با ترویج برهنگی و سلب حجاب، در پی تضعیف غیرت، مقاومت و شجاعت مردان هستند؛ مردی که اسیر شهوات شود دیگر قادر نخواهد بود با شجاعت و دست خالی در برابر متجاوزان و دشمنان از وطن و ارزش‌هایش دفاع کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با هشدار به خطرات نفوذ فکری فمینیسم در جامعه و ضرورت ورود جدی حوزه‌های علمیه خواهران تأکید کرد: امروز جلوه‌ای از این نفوذ، ایجاد احساس «خودتحقیری» یا پندارِ «شهروند درجه دو بودن» در اذهان برخی بانوان است. بانوی مسلمان با اتکا به عزت و هویتی که اسلام به او بخشیده است، هرگز نباید گرفتار چنین افکار انحرافی شود؛ وظیفه حوزه‌های علمیه خواهران و نهاد‌های فرهنگی است که تفاوت‌های حکیمانه فقهی، اخلاقی و تکوینی را با استدلال قوی تبیین کنند.

امام جمعه تبریز با تأکید بر لزوم سپردن نقش‌های محوری در عرصه حجاب به خود بانوان تصریح کرد: مکرراً تأکید کرده‌ام که مسئله عفاف و حجاب، امری مرتبط با بانوان است و خود بانوان باید متصدی حل و فصل آن باشند. ورود مستقیم آقایان در این حوزه جز در برخی موارد خاص ضرورت ندارد؛ مدیریت، اجرا، هدایت‌گری و فریضه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب باید به بانوان و تشکل‌های آنان واگذار شود.

وی افزود: مسئولان در بخش‌های دولتی، تقنینی و حوزوی باید پشتیبان و کمک‌کار بانوان در این عرصه باشند، چرا که گفت‌و‌گو، مفاهمه و کنشگریِ چهره‌به‌چهره بانوان با هم‌نوعان خویش بسیار عمیق‌تر، اقناعی‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

حجت‌الاسلام مهدی محمدی، مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان شرقی هم در اختتامیه همایش ملی «زن تراز در گفتمان انقلاب اسلامی» گفت: ۱۳۴ مقاله از پژوهشگران ۱۵ استان به دبیرخانه ارسال شد. وی ادامه داد: پس از دو مرحله داوری ۱۱ مقاله پذیرفته و هفت مقاله «برتر» و پنج مقاله «شایسته تجلیل» معرفی شدند و مقالات پذیرفته‌شده هم در قالب کتاب منتشر می شود.