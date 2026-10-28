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نماینده ولیفقیه در استان آذربایجانشرقی با تبیین نگاه جامع قرآن کریم به جایگاه انسان، زن را مظهر صفات جمال و مرد را مظهر صفات جلال الهی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل امروز در همایش «زن تراز در گفتمان انقلاب اسلامی» به تشریح جایگاه تکوینی و تشریعی زن در معارف اسلامی پرداخت و با هشدار به نفوذ تفکرات انحرافی فمینیستی، تصریح کرد: موضوع خطیر عفاف و حجاب امری مختص بانوان است و مدیریت، ترویج و ساماندهی آن نیز باید بهدست خود بانوان سپرده شود و مردان نقش پشتیبان را ایفا کنند.
وی گفت: خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن کریم، حقیقت انسان را فارغ از جنسیت مورد خطاب قرار داده است؛ در ساحت کمالات روحی، عقلی و ملکوتی هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و خطابات قرآنی نظیر «إنّ الإنسان لفی خسر» یا «إنّ الذین آمنوا و عملوا الصالحات» هر دو گروه را به یکسان در مسیر رشد و کرامت قرار داده است.
امام جمعه تبریز با استناد به مبانی حکمی و کلامی افزود: تفاوت زن و مرد مربوط به ساحت مادی، خاکی و وظایف آنان در حالات زمین است. آفرینش انسان از خاک بستر تحول، نمو و حرکت استعلایی به سوی مراتب بالاتر از ملائکه است و در این مسیر، زن و مرد مکمل تکوینی یکدیگر هستند.
وی با اشاره به دیدگاههای تفسیری و عرفانی حضرت آیتالله جوادی آملی اظهار کرد: زن در نظام آفرینش، مظهر اتمّ صفات «جمال» الهی و مرد مظهر صفات «جلال» خداوند است. دستیابی به کمال انسانی و تعالی جامعه در گرو این است که هر یک از دو جنس، جایگاه و کارکرد اختصاصی و فطری خود را به کمال ایفا نمایند.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با تحلیل جریانشناسی فمینیسم غربی خاطرنشان کرد: سردمداران و نظریهپردازان اصلی فمینیسم در غرب، مردانی بودهاند که هدفشان نه احقاق حقوق زن، بلکه برهم زدن جایگاههای فطری و هویتی است. در غرب، بانوان را به کارهای سخت، زیانآور و طاقتفرسا میگمارند، اما در برابر پوشش و حجاب آنان مقاومت میکنند؛ این رویکرد آشکارا نشان میدهد که مسئله آنان کرامت زن نیست.
وی با استناد به آیه شریفه «فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا» بیان کرد: نقطه آغاز انحراف و اغوای شیطان، تحریک و آشکارسازی قوای شهوانی برای تسلط بر عقلانیت است. غرب بهخوبی دریافته است که اگر زن عفیف و باحیا باشد، مردان جامعه نیز ناگزیر به حیا و غیرتمندی رو میآورند؛ از اینرو با ترویج برهنگی و سلب حجاب، در پی تضعیف غیرت، مقاومت و شجاعت مردان هستند؛ مردی که اسیر شهوات شود دیگر قادر نخواهد بود با شجاعت و دست خالی در برابر متجاوزان و دشمنان از وطن و ارزشهایش دفاع کند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی با هشدار به خطرات نفوذ فکری فمینیسم در جامعه و ضرورت ورود جدی حوزههای علمیه خواهران تأکید کرد: امروز جلوهای از این نفوذ، ایجاد احساس «خودتحقیری» یا پندارِ «شهروند درجه دو بودن» در اذهان برخی بانوان است. بانوی مسلمان با اتکا به عزت و هویتی که اسلام به او بخشیده است، هرگز نباید گرفتار چنین افکار انحرافی شود؛ وظیفه حوزههای علمیه خواهران و نهادهای فرهنگی است که تفاوتهای حکیمانه فقهی، اخلاقی و تکوینی را با استدلال قوی تبیین کنند.
امام جمعه تبریز با تأکید بر لزوم سپردن نقشهای محوری در عرصه حجاب به خود بانوان تصریح کرد: مکرراً تأکید کردهام که مسئله عفاف و حجاب، امری مرتبط با بانوان است و خود بانوان باید متصدی حل و فصل آن باشند. ورود مستقیم آقایان در این حوزه جز در برخی موارد خاص ضرورت ندارد؛ مدیریت، اجرا، هدایتگری و فریضه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب باید به بانوان و تشکلهای آنان واگذار شود.
وی افزود: مسئولان در بخشهای دولتی، تقنینی و حوزوی باید پشتیبان و کمککار بانوان در این عرصه باشند، چرا که گفتوگو، مفاهمه و کنشگریِ چهرهبهچهره بانوان با همنوعان خویش بسیار عمیقتر، اقناعیتر و مؤثرتر خواهد بود.
حجتالاسلام مهدی محمدی، مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان شرقی هم در اختتامیه همایش ملی «زن تراز در گفتمان انقلاب اسلامی» گفت: ۱۳۴ مقاله از پژوهشگران ۱۵ استان به دبیرخانه ارسال شد. وی ادامه داد: پس از دو مرحله داوری ۱۱ مقاله پذیرفته و هفت مقاله «برتر» و پنج مقاله «شایسته تجلیل» معرفی شدند و مقالات پذیرفتهشده هم در قالب کتاب منتشر می شود.