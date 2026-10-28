با همت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران ۶۰ درصد راه‌های جاده‌ای و ۳۳ درصد راه‌های روستایی شهرستان پیشوا آسفالت ریزی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید دانش آموز فرماندار پیشوا گفت: اخیرا با همت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران و علی رغم وجود مشکلات اعتباری ناشی از جنگ ۶۰ درصد راه‌های اصلی و ۳۳درصد راه‌های روستایی شهرستان پیشوا را آسفالت ریزی کنیم.

وی افزود: با این کار نقاط حادثه خیز رفع و جاده‌ها به شرایط ایده آل خوبی رسیده و ور اختیار مردم شریف شهرستان پیشوا قرار گرفته است.

دانش آموز بیان کرد: جاده اصلی شهر پیشوا به محمدآباد یکی از محور‌های پرتردد شهرستان پیشوا است که بخشی از آن در شهرستان ورامین و یکی از دغدغه‌ها و مطالبات جدی اهالی این روستا‌ها در این محور بود که سال‌ها مورد پیگیری اهالی روستا‌های پائین دست قرار گرفته بود.

فرماندار پیشوا گفت: این محور به طول ۳۲۷۲ متر در عرض ۸ متر هست که ۲۱۰۰ متر آن در حوزه پیشوا و مابقی در حوزه شهرستان ورامین قرار دارد که بحث آسفالت و روکش و تعریض آن به بهره‌برداری و تقدیم مردم شهرستان‌های پیشوا و ورامین شد.