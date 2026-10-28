به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این نشست با هدف بررسی راهکار‌های تقویت و ارتقای کیفی تجمعات شبانه، به میزبانی صداوسیمای گیلان و با حضور جمعی از مسئولان کشوری، لشکری و استانی، در ارتباط تصویری با دیگر مراکز استانی صداوسیما برگزار شد.

در این نشست، مسئولان نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی، راهکار‌های فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده‌تر مردم، افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه و بهبود کیفیت برنامه‌های مرتبط با تجمعات شبانه را بررسی کردند.

این نشست در گیلان، با حضور آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه رشت، سرهنگ پاسدار منشوری معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان، دکتر تقی ربانی مدیرکل صداوسیمای گیلان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برگزار شد.

حاضران در این نشست بر ضرورت استمرار، تقویت و ارتقای کیفی اجتماعات مردمی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش مشارکت عمومی تأکید کردند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، در این نشست با تبیین ابعاد تقابل هویتی و فرهنگی در شرایط کنونی، تشکیل قرارگاه بعثت را پاسخی ساختارمند به اقتضائات جنگ ترکیبی و شناختی دانست.

آیت‌الله رسول فلاحتی با تأکید بر ضرورت درک صحیح از مأموریت این قرارگاه گفت: تقلیل قرارگاه بعثت به یک سازوکار صرفاً اداری، خطا در تحلیل مأموریت آن است؛ چراکه بعثت مردم، بازتعریف نسبت میان حاکمیت و بدنه جامعه بر بستر نهاد‌های پایدار مردمی و محافل ایمانی است.

مدیرکل صداوسیمای گیلان نیز با تأکید بر نقش رسانه ملی در تقویت حضور مردمی و انعکاس جلوه‌های همبستگی اجتماعی گفت: صداوسیما با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های استانی و توانمندی‌های رسانه‌ای خود، می‌تواند نقش مؤثری در انعکاس حضور و مشارکت مردم در تجمعات شبانه ملت مبعوث و تقویت همدلی و انسجام اجتماعی ایفا کند.

تقی ربانی با اشاره به اهمیت روایت‌گری صحیح و مستند از اجتماعات مردمی افزود: تولید محتوای مناسب، بازتاب مشارکت اقشار مختلف جامعه و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای کیفیت برنامه‌ها و انعکاس بهتر حضور مردم کمک کند.

مدیرکل صداوسیمای گیلان همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی، مساجد و تشکل‌های مردمی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود و توجه به مطالبات مردم، زمینه‌ساز افزایش مشارکت خانواده‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی در این اجتماعات خواهد بود.

همچنین در این نشست، از تلاش‌های سازمان صداوسیما و مراکز استانی در انعکاس حضور مردم در اجتماعات شبانه قدردانی شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان نیز در حاشیه این مراسم، با اشاره به حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه ملت مبعوث، این اجتماعات را نمادی از دفاع مردم از دین، ولایت و آرمان‌های نظام اسلامی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین احسان‌الله محمدی با اشاره به حضور مردم در میادین و تجمعات پس از شهادت رهبر شهید انقلاب گفت: مردم با حضور پرشور خود در صحنه، ضمن دفاع از دین و ولایت و اعلام وفاداری به رهبر و ولی‌فقیه زمان خود، پیام روشنی به دشمنان، به‌ویژه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، ارسال می‌کنند.

در پایان این نشست نیز اعضای استانی قرارگاه بعثت مردم، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌های اجرایی، شبکه ائمه جمعه و تشکل‌های فرهنگی، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های عملی خود را برای سامان‌دهی، پشتیبانی و ارتقای برنامه‌ها و اجتماعات مردمی مطرح کردند.