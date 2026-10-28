از ابتدای سال تاکنون طرح غربالگری سلامت برای ۱۸ هزار و ۶۲ تَن، در شهر میناب اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار ویژه شهرستان میناب در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی این شهرستان گفت: در این طرح تمام شهروندان مینابی با حضور ۱۶ گروه دو نفره غربالگری می‌شوند.

محمد رادمهر افزود: طرح غربالگری سلامت تا پایان آذر ماه در شهر میناب ادامه دارد.

شهر میناب ۷۰ هزار تَن جمعیت دارد.

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وی با تذکر به مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان گفت: سلامت جامعه نباید با سهل انگاری به خطر بیفتد، بنابراین با مدیرانی که با کارگروه سلامت همکاری نکنند برخورد می‌شود.

فرماندار ویژه میناب در خصوص زیاد شدن سگ‌های ولگرد در سطح شهرها، افزود: شهرداران وظیفه دارند در مدت زمان کوتاه تصمیم اساسی در این خصوص بگیرند.