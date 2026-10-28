به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۲۱ آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۸ و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد در استان پیش بینی می‌شود.

زمان شروع مخاطره: رگبار باران و رعدوبرق همراه با تندباد لحظه‌ای اوایل وقت جمعه مورخ (۱۴۰۵/۰۸/۰۸) است که تا اواخر وقت جمعه در کلیه مناطق استان ادامه دارد.

در اثر این مخاطره آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها، مه گرفتگی و کاهش دید، لغزندگی در محور‌های مواصلاتی پیش بینی می شود.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال ها- خودداری از سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- خودداری از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی - توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.