در انگلیس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی موسسه ایپسوس نشان می‌دهد که دو سوم مردم این کشور، نسبت به آینده اقتصاد این کشور بدبین هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی موسسه ایپسوس نشان می‌دهد که دو سوم مردم انگلیس نسبت به آینده اقتصاد این کشور بدبین‌اند و هفتاد درصد آنها بیم آن دارند که در بودجه پیش رو، مالیات‌ها افزایش یابد.

جان هیلی، وزیر خزانه داری کنونی انگلیس و وزیر دفاع پیشین این کشور تا ساعاتی دیگر نخستین لایحه بودجه دولت جدید انگلیس را ارائه خواهد کرد.

نتایج نظرسنجی جدید موسسه "ایپسوس" (IPSOS) از وجود بدبینی گسترده اقتصادی در انگلیس حکایت دارد؛ در حالی که "اندی برنهام"، نخست‌وزیر، به صدمین روز کاری خود رسیده است، دولت با فشار برای تأمین بودجه هزینه‌های دفاعی و طرح‌های مربوط به هزینه‌های زندگی مواجه است؛ آن هم در شرایطی که نگرانی‌ها پیرامون افزایش بدهی ملی انگلیس تشدید شده است.

وزیر خزانه داری با درخواست‌هایی برای افزایش هزینه‌های نظامی بریتانیا روبروست؛ ضمن آنکه باید اطمینان حاصل کند که وعده‌های متعدد نخست‌وزیر در هفته‌های نخست آغاز به کارش، از طریق افزایش مالیات‌ها یا صرفه‌جویی‌های میلیارد پوندی، به‌طور کامل تأمین مالی می‌شوند.

این نظر سنجی نشان داد دو سوم انگلیسی‌ها بر این باورند که وضعیت کلی اقتصاد این کشور در سال آینده بدتر خواهد شد، در حالی که تنها ۱۴ درصد معتقدند این وضعیت بهبود می‌یابد.

الکس بوگدان، مدیر تحقیقات موسسه "ایپسوس" انگلیس، اظهار داشت که این نظرسنجی نشان می‌دهد بدبینی عمومی " در میان تمامی گروه‌های جمعیتی و طیف‌های سیاسی، همچنان شدید است".

او گفت: در آستانه ارائه نخستین بودجه توسط جان هیلی، بریتانیایی‌ها همچنان درگیر نگرانی‌های گسترده اقتصادی‌اند؛ به‌طوری که نزدیک به دو سوم آنها انتظار دارند وضعیت اقتصاد ملی در دوازده ماه آینده بدتر شود. همچنین، مهار تورم و پایین نگه داشتن آن، به عنوان پیش‌شرط اصلی برای رشد اقتصادی تلقی می‌شود. با توجه به اینکه از هر ده نفر، هفت نفر پیش‌بینی می‌کنند که دولت مالیات‌های شخصی آن‌ها را افزایش خواهد داد، بدبینی عمومی در بین گروه‌های جمعیتی و شکاف‌های سیاسی همچنان شدید است".

" در حالی که حمایت عمومی پایدار برای حفاظت از خدمات درمانی ملی (NHS) وجود دارد، بریتانیایی‌ها مقاومت آشکاری در برابر افزایش گسترده مالیات شخصی نشان می‌دهند و اقدامات هدفمند برای افراد پردرآمد یا کاهش هزینه‌های کمک‌های خارجی را ترجیح می‌دهند. در حالی که دولت با محدودیت‌های مالی طاقت‌فرسا روبروست، چالش اصلی دولت، رسیدگی به نگرانی‌های عمیق هزینه‌های زندگی و نشان دادن مسیری معتبر برای رشد بدون از بین بردن اعتماد رأی‌دهندگان از طریق افزایش گسترده مالیات خواهد بود. "

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی جان هیلی وزیر خزانه داری انگلیس این است که او باید نحوه تأمین مالی پنج میلیارد پوند هزینه‌های دفاعی اعلام شده در طرح سرمایه‌گذاری دفاعی ماه می (Dip) را توسط دولت، بدون جزئیات نحوه پرداخت آن، مشخص کند.

او تحت فشار قرار خواهد گرفت تا یا مالیات‌ها را افزایش دهد یا هزینه‌های جا‌های دیگر را کاهش دهد تا این بودجه را بیش‌تر افزایش دهد، چرا که پیش از انتشار گزارش کاهش بودجه، با این استدلال که بودجه کافی برای نیرو‌های مسلح فراهم نمی‌کند، از سمت وزیر دفاع استعفا داد.