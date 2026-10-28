مسابقات فوتسال درون‌سازمانی شرکت کاشی دورسا سرام میبد با قهرمانی تیم خط لعاب، نایب‌قهرمانی مشترک تیم‌های بسته‌بندی و چمفر و کسب مقام سوم توسط تیم اداری به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات فوتسال درون‌سازمانی شرکت کاشی دورسا سرام میبد با هدف افزایش نشاط سازمانی، تقویت روحیه همدلی و گسترش تعامل میان کارکنان، از شهریورماه آغاز شد و با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید.

جلیل سعید مدیر واحد منابع انسانی شرکت کاشی دورسا سرام، با اعلام این خبر گفت: در این دوره از مسابقات، ۱۴ تیم از واحد‌های مختلف شرکت در دو گروه به رقابت پرداختند و پس از برگزاری دیدار‌های مرحله گروهی، تیم‌های برتر به مراحل پایانی راه یافتند.

وی با اشاره به دیدار نهایی میان تیم‌های خط لعاب و بسته‌بندی افزود: این رقابت‌ها با استقبال کارکنان همراه بود و فضای پرنشاطی را در محیط کار ایجاد کرد.

مدیر واحد منابع انسانی شرکت کاشی دورسا سرام با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های کاری اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی در افزایش نشاط سازمانی، تقویت روحیه همکاری و تحکیم روابط میان کارکنان نقش مؤثری دارد.

سعید همچنین از حضور خانواده‌های کارکنان در مراسم اختتامیه این مسابقات خبر داد و گفت: در پایان این رقابت‌ها، تیم خط لعاب عنوان قهرمانی را کسب کرد، تیم‌های بسته‌بندی و چمفر به مقام دوم مشترک رسیدند و تیم اداری نیز مقام سوم را به دست آورد.

در مراسم اختتامیه این مسابقات، سیدمهدی طباطبایی، فرماندار میبد، به همراه رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و مدیرعامل شهرک صنعتی جهان‌آباد حضور داشتند.

این مسابقات در راستای ترویج فرهنگ ورزش، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت همدلی و تعامل میان کارکنان شرکت کاشی دورسا سرام برگزار شد.