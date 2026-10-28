مراسم وداع با پیکر شهید تازه تفحص دفاع مقدس، سید هادی خرقانی، امشب بعد نماز مغرب، در امامزادگان عبدالله و زید تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم وداع با پیکر شهید تازه تفحص دفاع مقدس، سید هادی خرقانی، امشب بعد نماز مغرب ، در امامزادگان عبدالله و زید تهران برگزار می‌شود.

پیکر این شهید، صبح فردا پنجشنبه، ساعت ۹ از خیابان شهید بختیاری، خیابان سادات، به سمت امامزادگان عبدالله و زید در جی (منطقه ۹ تهران) تشییع می‌شود.

سید هادی خرقانی سال ۱۳۶۰ در منطقه آلواتان به شهادت رسید و پیکرش در منطقه بر جای می‌ماند