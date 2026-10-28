اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی جودوی نوجوانان دختر و پسر کشور برای حضور در المپیک دانش‌آموزی برزیل، در تهران آغاز شده و ۶ نماینده از خراسان شمالی در این اردو حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی جودوی نوجوانان دختر و پسر کشور برای حضور در المپیک دانش‌آموزی برزیل، از سوم آبان‌ماه در تهران آغاز شده و تا چهاردهم آبان‌ماه ادامه دارد.

در این اردو، محسن خدادی و ابوالفضل نظری در بخش پسران و مهسا شکیبایی، بلدا نظری، زینب قادری و سارا سودمند در بخش دختران، نمایندگان خراسان شمالی هستند.

این اردو با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان و حضور قدرتمند در رقابت‌های المپیک دانش‌آموزی برزیل برگزار می‌شود.