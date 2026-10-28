رئیس اداره گاز شهرستان ری از ایجاد بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ اشتراک جدید و اجرای ۱۶ کیلومتر شبکه گازرسانی خبر داد و بر لزوم هماهنگی شهرداری‌ها در توسعه شهرک‌های جدید برای جلوگیری از بحران‌های زیرساختی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود نیک بختیان با اشاره به توسعه شبکه گازرسانی در مناطق فاقد این زیرساخت گفت: بر اساس طراحی‌های انجام‌شده از سوی واحد مهندسی اداره گاز، گازرسانی به ۳۸ متقاضی شامل ۱۹ مورد شهری و ۱۹ مورد روستایی در دستور کار قرار گرفت که در این بخش حدود ۱۶ کیلومتر شبکه گازرسانی اجرا شده است.

وی افزود: در راستای تقویت زیرساخت‌های گازرسانی، اجرای ۲ ایستگاه تقلیل فشار گاز نیز در مناطق چال‌طرخان و فداییان در حال انجام است که با بهره‌برداری از آنها، مشکلات افت فشار گاز در این مناطق کاهش می‌یابد و پایداری جریان گاز برای مشترکان تقویت می‌شود.

نیک بختیان با بیان اینکه ایستگاه تقلیل فشار چال‌طرخان با ظرفیت پنج هزار و ایستگاه منطقه فداییان با ظرفیت ۱۰ هزار در حال اجراست، ادامه داد: این طرح‌ها با هدف پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از افت فشار در شبکه گازرسانی اجرا می‌شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انشعابات گاز بیان کرد: در هفت ماه نخست سال جاری، ۷۴۵ علمک جدید برای متقاضیان نصب شده و ۵۲ مورد جابه‌جایی علمک نیز متناسب با نیاز املاک و تغییرات ساختمانی انجام گرفته است.

رئیس اداره گاز شهرستان ری گفت در همین مدت، ۲۵۱ مورد جمع‌آوری علمک نیز انجام شده که بخشی از این اقدامات مربوط به تخریب و نوسازی ساختمان‌ها و تغییر موقعیت املاک بوده است.

نیک بختیان در ادامه با اشاره به توسعه ساخت‌وساز در شهرک جدیدی در محدوده شهر کهریزک افزود: در بازدید‌های میدانی انجام‌شده مشخص شد این محدوده با وجود ساخت‌وساز‌های گسترده، از شبکه گازرسانی و ایستگاه مورد نیاز برخوردار نیست و برای تأمین گاز ساکنان، باید زیرساخت‌های لازم ایجاد شود.

وی گفت: برای رفع این مشکل، هماهنگی‌هایی با شهرداری کهریزک انجام شده و استاندار تهران نیز در شهریورماه امسال طی نامه‌ای، موضوع اختصاص زمین به این طرح را پیگیری کرده است.

رئیس اداره گاز شهرستان ری با بیان اینکه برای احداث ایستگاه تقلیل فشار، زمینی به مساحت حدود ۱۵۰ مترمربع مورد نیاز است، تأکید کرد: تسریع در اختصاص زمین از سوی شهرداری کهریزک می‌تواند زمینه آغاز طراحی و اجرای شبکه گازرسانی این محدوده را فراهم کند.

نیک بختیان ادامه داد: پس از تأمین زمین، طراحی ایستگاه و شبکه‌های تغذیه و توزیع گاز آغاز خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی این طرح امسال آغاز شود و بخش‌هایی از شبکه گازرسانی مربوط به ساخت‌وساز‌های جدید، در نیمه نخست سال آینده اجرا شود.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از توسعه شهرک‌ها بدون پیش‌بینی زیرساخت‌های خدماتی گفت: در برخی محدوده‌ها، ساخت‌وساز‌ها پیش از فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز انجام می‌شود و همین مسئله می‌تواند در تأمین خدماتی مانند گاز، آب و برق برای ساکنان مشکلاتی ایجاد کند.

رئیس اداره گاز شهرستان ری از شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها خواست پیش از صدور مجوز یا آغاز توسعه شهرک‌های جدید، اطلاعات طرح‌های تفصیلی و تعداد واحد‌های پیش‌بینی‌شده را برای بررسی فنی و طراحی زیرساخت‌ها در اختیار اداره گاز قرار دهند.

نیک بختیان تأکید کرد: هماهنگی زودهنگام دستگاه‌های اجرایی با اداره گاز، امکان اجرای هم‌زمان شبکه و ایستگاه‌های مورد نیاز با روند ساخت‌وساز را فراهم می‌کند و از ایجاد مشکلات زیرساختی برای متقاضیان مسکن و ساکنان مناطق جدید جلوگیری خواهد کرد.

شهرستان ری در جنوب پایتخت واقع شده است.