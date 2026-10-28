سرانه فضای ورزشی روستایی در استان همدان، بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان ورزش و جوانان، به ازای هر نفر ۳۰ سانتی‌مترمربع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در استان همدان در ۱۴۳ روستا، فضا و امکانات ورزشی ایجاد شده است که مجموع مساحت این فضا‌ها به ۱۹۲ هزار مترمربع می‌رسد.

توسعه فضا‌های ورزشی روستایی، علاوه بر فراهم کردن زمینه تفریح و سرگرمی سالم برای کودکان و نوجوانان، بستری برای کشف و پرورش استعداد‌های ورزشی است؛ استعداد‌هایی که با حمایت، آموزش و فراهم شدن امکانات لازم، فرصت حضور در رقابت‌های ورزشی را پیدا می‌کنند.

توجه به نیاز‌های ورزشی مناطق روستایی و گسترش زیرساخت‌ها، گامی مهم برای تحقق عدالت ورزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای علاقه‌مندان به ورزش در شهر‌ها و روستا‌های استان همدان است.