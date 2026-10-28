پیش نویس سند نظام جامع تنظیم گری فضای مجازی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی و ماده یک این سند، به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به ریاست دکتر سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه امروز برگزار و در این جلسه، پیش نویس سند نظام جامع تنظیم گری فضای مجازی بررسی شد.

در این جلسه، ماده یک این سند پس از بحث و بررسی، با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.

این سند به دنبال تحقق عدالت اجتماعی، شفافیت و مسئولیت پذیری با طراحی معماری نهادی چند سطحی، الگوی تنظیم گری ترکیبی و استانداردسازی فرآیند‌های تنظیمی است و انسجام و پایداری سیاست‌های حاکمیت را تضمین کرده و حکمرانی فضای مجازی را انعطاف پذیر، نوآور و سرعت بخش خواهد کرد.

سند نظام جامع تنظیم گری فضای مجازی همچنین زمینه ساز شکوفایی، نوآوری، رشد اقتصاد رقومی و صیانت از حقوق کاربران خواهد بود.

گفتنی است؛ متولی تنظیم پیش نویس این سند براساس سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی بوده و مرجع تصویب نهایی آن صحن شورای عالی فضای مجازی کشور است.