به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالقاسم کریمی در رزمایش سنجش آمادگی اکیپ‌های عملیاتی و مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه استان تهران که همزمان با هفته پدافند غیرعامل برگزار شد، گفت: پدافند غیرعامل به معنی دفاع غیرنظامی است و آمادگی نیرو‌های عملیاتی صنعت برق در مواجهه با بلایای طبیعی و حوادث غیرطبیعی از مصادیق پدافند غیرعامل به شمار می‌رود.

وی افزود: در هفته پدافند غیرعامل ۵ مانور در مجموعه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اجرا می‌شود که شامل مانور مواجهه با شرایط اضطراری، رزمایش سایبری، رزمایش سنجش آمادگی اکیپ‌های عملیاتی و مدیریت بحران، مانور قطع برق مناطق و ادارات برای سنجش آمادگی مولد‌ها و مانور سراسری قطع برق مناطق مهم و حیاتی است که توسط وزارت نیرو و با مشارکت شرکت‌های توزیع برگزار خواهد شد.

در بخش دیگری از این مراسم، محسن جلالوند مدیر دفتر بهام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تاکید بر اهمیت حفظ ایمنی و سلامت نیرو‌های عملیاتی، عزت نفس بالا را از مهم‌ترین عوامل در کاهش بروز اشتباهات فردی و خطا‌های انسانی عنوان کرد و گفت: داشتن عزت نفس بالا در نیرو‌های عملیاتی سبب می‌شود بدون ترس و ملاحظه‌کاری به انجام یک کار ناایمن «نه» بگویند و اگر در کار خود دچار اشتباه شدند، از اعتراف به آن که موجب پیشگیری از بروز حادثه می‌شود، ابایی نداشته باشند.

وی در ادامه به نیرو‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران توصیه کرد که برای کاهش اشتباهات فردی و افزایش سطح ایمنی خود، بدون سوگیری و پیش قضاوت وارد کار شوند و با اتخاذ تصمیمات جمعی، زمینه هم‌فکری و مشورت با همکاران خود برای یافتن و رفع این اشتباهات را فراهم کنند.

در پایان این رزمایش، از اکیپ‌های عملیاتی مناطق برق رباط کریم، ری و خاوران به عنوان اکیپ‌های برتر این رزمایش و نیز از تعدادی از نیرو‌های عملیاتی فعال در برنامه‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت با اهدای لوح سپاس، قدردانی شد.