به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل پست لرستان گفت: تمبر اختصاصی جان‌فدا در نخستین دوره پویش در تهران رونمایی شده است و تاکنون هیچ یک از استان‌ها تمبر یادبود اختصاصی نداشته‌اند.

حسام امینی فرد افزود: تمبرد یابود به عنوان اوراق بهادار حفظ و نگهداری می‌شود و چند نسخه محدود آن در اختیار مقامات و دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: تمبر‌های یادبود برای یک رویداد، شخصیت، مناسبت فرهنگی یا موضوع خاص منتشر می‌شوند و در کنار کاربرد پستی، برای مجموعه‌داران نیز جذاب هستند.

امینی فرد گفت: طراحی روی تمبر می‌تواند تصویری از تاریخ، هنر، طبیعت، رویداد‌ها یا نماد‌های یک کشور باشد به همین دلیل تمبر فقط یک ابزار پرداخت پستی نیست و در مطالعه تاریخ چاپ نیز اهمیت دارد.