پخش زنده
امروز: -
نخستین تمبر اختصاصی رزمایش و پویش «جان فدا» در استانهای کشور امروز ششم آبان ماه با حضور سردار علی فدوی رییس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خرم آباد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل پست لرستان گفت: تمبر اختصاصی جانفدا در نخستین دوره پویش در تهران رونمایی شده است و تاکنون هیچ یک از استانها تمبر یادبود اختصاصی نداشتهاند.
حسام امینی فرد افزود: تمبرد یابود به عنوان اوراق بهادار حفظ و نگهداری میشود و چند نسخه محدود آن در اختیار مقامات و دستگاهها قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد: تمبرهای یادبود برای یک رویداد، شخصیت، مناسبت فرهنگی یا موضوع خاص منتشر میشوند و در کنار کاربرد پستی، برای مجموعهداران نیز جذاب هستند.
امینی فرد گفت: طراحی روی تمبر میتواند تصویری از تاریخ، هنر، طبیعت، رویدادها یا نمادهای یک کشور باشد به همین دلیل تمبر فقط یک ابزار پرداخت پستی نیست و در مطالعه تاریخ چاپ نیز اهمیت دارد.