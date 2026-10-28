«دنیای بازی‌ها» تئاتری از شهرستان اسدآباد همدان برای آموزش سواد فضای مجازی به کودکان و نوجوانان در سالن ارشاد اسن شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این تئاتر با هدف آموزش راهکار‌های استفاده صحیح از تلفن همراه و فضای مجازی به کودکان و نوجوانان تولید شده است تا این مفاهیم در قالب هنر نمایش، به مخاطبان منتقل شود.

نویسنده و کارگردان تئاتر، از اجرای بیش از پنج نوبت نمایش دنیای بازی‌ها با حضور ۲۰ بازیگر اسدآبادی و استقبال شهر‌های مختلف برای میزبانی از این اثر خبر داد.

پیمان معصومی افزود: تولید این اثر چهار ماه زمان برده و گروه اجرایی با همراهی ۲۰ بازیگر اسدآبادی، تلاش کرده است موضوعات مرتبط با دنیای دیجیتال و چالش‌های آن را به زبانی قابل فهم برای نسل کودک و نوجوان بیان کند.

او تاکید کرد: پس از انتشار کلیپ‌های این نمایش در فضای مجازی، درخواست‌های متعددی از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف برای اجرای آن دریافت کرده‌ایم که زمینه حضور این اثر در شهر‌های دیگر را فراهم می‌کند.