سرپرست دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در ایران از همکاری با معاونت شهرسازی و معماری برای تهیه سندی ملی خبر داد که با تعیین ۱۳ سیاست کلیدی، مسیر برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه پایدار شهر‌های کشور را ترسیم می‌کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، افشین کلانتری سرپرست دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران ، در نشست علمی ـ تخصصی بازاندیشی نظام برنامه‌ریزی شهری ایران، بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های شهری با اهداف توسعه پایدار تأکید کرد.

وی گفت: سازمان ملل متحد با تعریف اهداف توسعه پایدار، چارچوبی مشترک برای بهبود شرایط زندگی و تقویت توسعه متوازن در کشور‌های مختلف فراهم کرده است.

سرپرست دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران افزود: هدف یازدهم توسعه پایدار به ایجاد شهر‌هایی ایمن، پایدار و تاب‌آور اختصاص دارد و ابعاد مختلف زندگی شهری را دربرمی‌گیرد.

کلانتری با اشاره به فعالیت این نهاد بین‌المللی در بیش از ۸۰ کشور جهان، گفت: همکاری‌های آن در ایران از سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز شده و حوزه‌های گوناگون مدیریت و توسعه شهری را شامل می‌شود.

وی مسکن و زیرساخت‌های شهری را از اولویت‌های برنامه راهبردی جدید اسکان بشر ملل متحد در سال ۲۰۲۶ برشمرد.

به گفته کلانتری، بازآفرینی شهری، حفاظت از محیط‌زیست، سازگاری با تغییرات اقلیمی، کاهش خطر سوانح طبیعی و تأمین منابع مالی از محور‌های مرتبط با این اولویت هستند.

وی افزود: مدیریت شهری و ارتقای سلامت شهروندان نیز در چارچوب رویکرد جدید مورد توجه قرار گرفته‌اند.

سرپرست دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران، تدوین سند سیاست‌های ملی شهری را از اقدامات مشترک این نهاد با معاونت شهرسازی و معماری عنوان کرد.

بر اساس این سند، ۱۳ سیاست اساسی برای جهت‌دهی به برنامه‌ریزی و طراحی شهری در کشور تعریف شده است.

کلانتری حکمرانی شهری را نخستین محور این سیاست‌ها دانست و بر اهمیت آن در بهبود مدیریت و تصمیم‌گیری‌های شهری تأکید کرد.

وی بازآفرینی شهری، محیط‌زیست و مسائل اقلیمی را از دیگر موضوعات مورد توجه در این چارچوب معرفی کرد.

او ابراز امیدواری کرد این سند با مشارکت متخصصان و صاحب‌نظران، زمینه تقویت رویکرد‌های علمی در اداره و توسعه شهر‌های ایران را فراهم کند.

کلانتری همچنین بهره‌گیری از منابع علمی و تجربیات بین‌المللی در زمینه برنامه‌ریزی، مدیریت شهری و کاهش آسیب‌پذیری را از ظرفیت‌های گسترش همکاری‌ها دانست.

وی هم‌اندیشی با جامعه دانشگاهی و حرفه‌ای شهرسازی را برای شناسایی نیاز‌های کشور و تعیین اولویت‌های مشترک ضروری خواند.

سرپرست دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران در پایان تأکید کرد: توسعه همکاری‌های تخصصی و استفاده از تجربه‌های داخلی و جهانی می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و شکل‌گیری شهر‌هایی برخوردار از رفاه و آسایش بیشتر کمک کند.