معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان بر ضرورت تدوین نقشه راه روشن، تفکیک وظایف بخش‌های مختلف و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت دانشجویان و دانش‌آموختگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشیان در نشست مشترک با محوریت «اشتغال و ایده کار دانشجویی» با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان در حوزه اشتغال دانشجویان اظهار داشت: نگاه سازمان فراتر از دوران تحصیل است و دانش‌آموختگان را نیز شامل می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بستر مناسبی برای کسب مهارت و نیز تأمین درآمدِ حداقلی دانشجویان و دانش‌آموختگان فراهم شود.

تعریف چارچوب کار دانشجویی برای دانشجویان بین‌الملل و بورس صنعت

معاون امور دانشجویان داخل با اشاره به تفکیک حوزه‌های کاری تصریح کرد: موضوع اشتغال فارغ‌التحصیلان در اداره دانش‌آموختگان پیگیری می‌شود. همچنین در خصوص اشتغال دانشجویان بین‌الملل مشابه الگو‌های رایج در دانشگاه‌های معتبر جهان چارچوب مشخصی با همکاری اداره کل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان تدوین خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر، دانشجویان «بورس صنعت» که با مجموعه‌هایی در صنعت قرارداد همکاری دارند، بخش دیگری از ظرفیت اشتغال دانشجویی را تشکیل می‌دهند که باید در سیاست‌گذاری کلان سازمان لحاظ شوند.

ساماندهی طرح «همیاران سلامت در حوزه سلامت روان و بهداشت، همیاران و داوطلبان در حوزه تربیت‌بدنی»

دانشیان با یادآوری تجربه موفق طرح «همیاران سلامت» در حوزه مشاوره و سلامت و پایش‌های تندرستی در دانشگاه‌ها گفت: با وجود دستاورد‌های مطلوب این طرح در دانشگاه‌ها، تعاریف واحد و عملکرد یکسان برای آن وجود ندارد و نیازمند تدوین سازوکاری یکپارچه و رسمی است.

وی همچنین از اجرای دوره‌های آموزشی و آغاز به کار کارگروه کارآفرینی ایثارگران با همکاری اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان خبر داد و ابراز امیدواری کرد نتایج این اقدامات به‌زودی ارائه شود.

پیشگیری از موازی‌کاری و ضرورت تعیین تکلیف آیین‌نامه همیار دانشجو

معاون امور دانشجویان داخل با اشاره به سابقه بازنگری آیین‌نامه کار دانشجویی و همیاران طی یک سال و نیم گذشته و تأکید وزیر علوم بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دانشجویان، خاطرنشان کرد باید با هم‌افزایی کامل و تفکیک وظایف دقیق میان معاونت‌ها، از هرگونه موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر ریاست سازمان امور دانشجویان درباره وضعیت آیین‌نامه همیاردانشجو، بر ضرورت کار فشرده برای دستیابی به یک جمع‌بندی جامع تأکید کرد و گفت: حوزه اشتغال سازمان باید در یک بازه زمانی مشخص، نقشه راهی عملیاتی شامل اصلاح آیین‌نامه همیار دانشجو و مطالعه و تطبیق تجربیات موفق بین‌المللی در حوزه کار‌های دانشجویی تدوین و خروجی‌های آن را گزارش کند.