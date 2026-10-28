قرعه کشی اوزان دهگانه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، ظهر امروز در شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۳۴ نفر حضور دارند، میلاد والی زاده در دور اول استراحت دارد و در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین قرار می‌گیرد. اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک در گروه والی زاده قرار دارد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۷ شرکت کننده دارد، احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد باید با برنده نعیم از بلغارستان و نیکیل از هند مبارزه کند. نوروزاف دارنده مدال برنز جهان در گروه جوان قرار دارد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۳۲ نماینده دارد، رحمان عموزاد در دور نخست به مصاف موسایف از بلژیک می‌رود و در صورت پیروزی در دور بعد با برنده مبارزه کشتی گیران تانابه از ژاپن و دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه قرار خواهد گرفت. شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان در گروه عموزاد قرار دارد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۲۴ کشتی گیر حضور دارند، سینا خلیلی در دور نخست استراحت می‌کند و در مرحله بعد با برنده یارشوف از ازبکستان و شوئکسیان او از چین قرار می‌گیرد. تومور اوچیر دارنده مدال نقره جهان از مغولستان در گروه خلیلی قرار دارد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۳۷ نفر حضور دارند، امیرمحمد یزدانی در دور نخست استراحت دارد. در دور بعد با کورماگمادوف از مجارستان کشتی می‌گیرد. سالکازانوف دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی، اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه و جیمز گرین دارنده مدال نقره جهان در گروه یزدانی قرار دارند.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۳۰ نماینده دارد، محمد نخودی در دور اول به مصاف سومونجون ایکراموف از تاجیکستان می‌رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۴۱ نفر شرکت کرده‌اند، کامران قاسمپور در دور نخست به مصاف ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان می‌رود. کایل دیک قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از آمریکا و ابراگیم کادیف از روسیه در گروه قاسمپور قرار دارند.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۳ نفر حضور دارند، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کشتی، فاتح آلتون‌باش از ترکیه و چاپلین از قرقیزستان مبارزه می‌کند. ترنت هیدلی قهرمان جهان از آمریکا در گروه فیروزپور قرار دارد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۹ نفر شرکت کرده‌اند، حسن یزدانی در دور نخست به مصاف کیم از کره جنوبی می‌رود و در صورت پیروزی در دور بعد با آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن مبارزه می‌کند. احمد تاج‌دینف قهرمان المپیک از بحرین در گروه یزدانی قرار دارد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۳۰ کشتی گیر ثبت نام کرده‌اند، امیرحسین زارع در دور اول استراحت دارد و در دور دوم به مصاف برنده مبارزه صارم از رومانی و جاسپوران سینگ از هند خواهد رفت. شمیل شریپوف دارنده مدال برنز جهان از بحرین در گروه زارع قرار دارد.