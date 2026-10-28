به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، محمودآبادی از توزیع ۲ هزار و ۳۵۵ تن کود اوره، ۱۴۵ تن کود فسفاته و ۱۸۱ تن کود پتاسه از ابتدای شهریور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۵ خبر داد و بر تداوم نظارت و پیگیری روند تأمین و توزیع کود‌های مورد نیاز کشت‌های پاییزه تأکید کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی افزود: سهمیه ابلاغی کود اوره برای کشت‌های پاییزه استان ((سال زراعی ۱۴۰۵__۱۴۰۶)) ۳۸ هزار و ۱۹۵ تن تعیین شده که تاکنون ۲ هزار و ۳۵۵ تن از این میزان توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه سهمیه ابلاغی کود فسفاته ۶ هزار و ۵۹۴ تن است که از این میزان تاکنون ۱۴۵ تن توزیع شده است گفت: همچنین سهمیه کود پتاسه استان ۲ هزار و ۵۵۸ تن بوده که تاکنون ۱۸۱ تن آن در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اهمیت تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی برای کشت‌های پاییزه تصریح کرد: پیگیری روند جذب و توزیع سهمیه‌های ابلاغی و نظارت بر فرآیند توزیع کود‌ها با هدف تسهیل دسترسی کشاورزان به نهاده‌های مورد نیاز و اجرای مطلوب برنامه کشت پاییزه ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: تأمین و توزیع مناسب کود‌های شیمیایی از عوامل مؤثر در پشتیبانی از تولید محصولات زراعی است و روند توزیع نهاده‌ها با پیگیری و نظارت مستمر دنبال می‌شود.