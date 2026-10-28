به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، برداشت انار در کامیاران از اواخر مهر آغاز شده و تا پایان آبان ادامه داردمحصولی که از ۶۲۰ هکتار باغ در این شهرستان برداشت می‌شود.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی کامیاران، ۸۰ درصد انار تولیدی به مصرف تازه‌خوری می‌رسد و مابقی به بازارهای سنندج، کرمانشاه، همدان و تهران ارسال می‌شود.

روستاهای پالنگان، سریز و دژن، از مهم‌ترین قطب‌های تولید انار در این شهرستان هستند.