هشتمین اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، موسوم به «اوپک گازی» با حضور ۲۰ کشور عضو و ناظر از جمله جمهوری اسلامی ایران به میزبانی مسکو، در حالی برگزار شد که جنگ با ایران، امنیت بازار انرژی در جهان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، هشتمین اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، موسوم به «اوپک گازی» با حضور ۲۰ کشور عضو و ناظر از جمله جمهوری اسلامی ایران به میزبانی مسکو امسال در حالی برگزار شد که اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران امنیت بازار انرژی در جهان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

تلاطم در بازار انرژی جهان به بالاترین حد خود رسیده و در این میان اروپا و آمریکا با چالش بیشتری رو‌به‌رو هستند، «دیمیتری یف‌سیف» معاون مرکز همگرایی کشور‌های مشترک‌المنافع گفت: دونالد ترامپ برای آنکه نشان دهد رئیس جمهور قدرتمندی است، دچار یک خطای محاسباتی مرگبار شد و با همراهی اسرائیل تهاجم گسترده‌ای علیه ایران را آغاز کردند و امیدوار بودند همچون ونزوئلا به سرعت اهداف خود را محقق کنند.

وی افزود: ایران با مقاومتی جانانه و بستن تنگه هرمز، آمریکا و متحدان غربی‌اش را به چالش کشید و اکنون تامین انرژی در جهان با چالش کم‌نظیری در تاریخ مواجه شده است.

رئیس جمهور کشورمان در سفر کوتاه خود به مسکو ضمن شرکت و سخنرانی در اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز دیدار‌های مهمی با رئیس جمهور روسیه و امیر قطر داشت، دیدار و مذاکره مسعود پزشکیان با ولادیمیر پوتین از آن جهت حائز اهمیت بود که دو کشور در آستانه نهایی کردن موافقتنامه بزرگ گازی هستند.

دو رئیس جمهور علاوه بر مرور ابعاد مختلف روابط و تاکید بر اجرایی شدن مفاد معاهده جامع بلندمدت راهبردی درباره توافق گازی به گفت‌و‌گو نشستند.

در صورت امضاء این موافقتنامه، روسیه سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز را از طریق خط لوله به ایران منتقل می‌کند که در عمل کشورمان به بزرگترین هاب گازی منطقه تبدیل خواهد شد.

هشتمین اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، موسوم به «اوپک گازی» با حضور ۲۰ کشور عضو و ناظر، از جمله جمهوری اسلامی ایران، به میزبانی مسکو، امسال در حالی برگزار شد که اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، امنیت بازار انرژی در جهان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.