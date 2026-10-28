به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رحمانی با اعلام این خبر گفت: در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۴ تایمز، ۷۳ دانشگاه از ایران حضور دارند که دانشگاه زنجان در کنار دانشگاه‌هایی همچون گیلان، علامه طباطبایی، بوعلی‌سینا و شهید باهنر کرمان در رده‌ای یکسان جای گرفته است.

به گفته وی، معیار‌های کلیدی این رتبه‌بندی و وزن هر شاخص شامل کیفیت پژوهش (۳۰ درصد)، آموزش و محیط یادگیری (۲۹.۵ درصد)، محیط پژوهشی (۲۹ درصد)، چشم‌انداز بین‌المللی (۷.۵ درصد) و ارتباط با صنعت (۴ درصد) است.

معاون پژوهشی دانشگاه زنجان همچنین به روند رو به رشد شاخص‌های این دانشگاه اشاره کرد و افزود: امتیازات دانشگاه در بخش‌های «آموزش» از ۱۵.۹ به ۱۷.۱، «کیفیت پژوهش» از ۳۱.۸ به ۴۲.۶ و «معروفیت بین‌المللی» از ۲۳.۶ به ۲۷.۳ ارتقا یافته است.

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