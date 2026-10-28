معاون خدمات شهری شهرداری اهواز از اجرای طرح ساماندهی و تعیین مکان‌های ثابت برای حدود ۴۰۰ دستفروش خیابان نادری با هدف حفظ معیشت آنها و برقراری انضباط شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا عالی‌پور با اشاره به آغاز اجرای طرح ساماندهی و تبدیل خیابان نادری به بازار شب ، گفت: در این طرح، توجه توأمان به معیشت اقشار فرودست جامعه (دستفروشان) و انضباط اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به دغدغه‌های شهردار اهواز در خصوص حفظ معیشت دستفروشان افزود: اولین طرح پیشنهادی ما این بود که خیابان نادری از ساعت ۱۰ شب به بعد، مشابه بازار شب فاز ۴ کوی ملت (کوروش)، به عنوان بازار شب فعالیت کند؛ اما شورای تأمین شهرستان اهواز بر لزوم در نظر گرفتن مکان‌های ثابت و همچنین الحاق مکان‌های جایگزین تأکید کرد.

عالی‌پور در ادامه تصریح کرد: در جریان بازنگری‌ها و با تلاش‌های صورت‌گرفته، حدود ۳ الی ۴ قطعه زمین با موقعیت بسیار مطلوب در همان حوالی شناسایی شد تا فرآیند ساماندهی و استقرار دستفروشان به بهترین شکل انجام پذیرد.

وی با اشاره به آمار دستفروشان این محدوده گفت: «در حال حاضر حدود ۴۰۰ نفر دستفروش در خیابان نادری فعالیت دارند که مشخصات فردی تمامی آن‌ها دریافت و ثبت شده است. این افراد با روی گشاده از طرح استقبال کرده و مشخصات خود را در اختیار شهرداری قرار داده‌اند.

ساماندهی دستفروشان خیابان نادری اهواز دغدغه‌ و مطالبه در میان شهروندان بوده است؛ به طوری که طی سال‌های گذشته، مخاطبان و کاربران با راه‌اندازی کمپین‌های متعددی در سامانه «فارس من»، خواستار پیگیری، شفافیت و رسیدگی جدی مسئولان به این مطالبه عمومی شده بودند و اکنون نیز استمرار این مطالبات، اهمیت اقدام دستگاه‌های متولی را دوچندان می‌کند.

به گفته دادستان اهواز، پیشنهاد و رویکرد دستگاه قضایی در استان بر این است که به جای اتخاذ برخوردهای سخت‌گیرانه، بستر لازم برای ساماندهی دستفروشان از طریق ایجاد بازارچه‌های محلی و شهری فراهم شود؛ اقدامی که ضمن حمایت از معیشت شاغلان این حوزه، از انسداد معابر و رنجش شهروندان نیز جلوگیری خواهد کرد.