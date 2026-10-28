مقدمات همکاری شهرداری خوی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی شمال‌غرب کشور برای شناسایی، حفاظت، فهرست‌بندی دیجیتال و انتقال اسناد ارزشمند بلدیه خوی به آرشیو ملی فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مقدمات همکاری شهرداری خوی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی شمال‌غرب کشور برای شناسایی، حفاظت، فهرست‌بندی دیجیتال و انتقال اسناد ارزشمند بلدیه خوی به آرشیو ملی فراهم شد.

در نشستی مشترک میان مدیران شهرداری خوی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی شمال‌غرب کشور، راهکار‌های حفاظت از اسناد تاریخی بلدیه و ثبت و ماندگار کردن میراث مکتوب مدیریت شهری خوی بررسی شد.

در این نشست، طرفین درباره تدوین تفاهم‌نامه‌ای جامع با محوریت شناسایی و گردآوری اسناد تاریخی، مرمت و حفاظت اصولی از اسناد، فهرست‌بندی و دیجیتال‌سازی مدارک بلدیه و گسترش پژوهش‌های مرتبط با تاریخ خوی گفت‌و‌گو کردند.

مسعود برزگر جلالی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی شمال‌غرب کشور نیز با استقبال از این رویکرد، شهرداری خوی را از شهرداری‌های پیشرو منطقه شمال‌غرب در زمینه توجه به اسناد تاریخی و احیای هویت بلدیه معرفی کرد.

وی همکاری در زمینه تثبیت تاریخ بلدیه، ساماندهی اسناد و انتقال مدارک ارزشمند به آرشیو ملی را اقدامی مؤثر برای حفاظت از حافظه تاریخی خوی دانست و این حرکت را الگویی قابل‌استفاده برای دیگر شهرداری‌ها عنوان کرد.

بهمن رضانژاد، معاون شهردار خوی؛ احیای هویت تاریخی و بازخوانی بخش‌های کمتر شناخته‌شده تاریخ شهر را از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های تخصصی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای حفاظت از اسناد شهرداری خوی تأکید کرد.

بر پایه نتایج این نشست مقرر شد پس از انجام بررسی‌های قانونی و فراهم شدن مقدمات اجرایی، تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه با محوریت حفاظت، ساماندهی و دیجیتال‌سازی اسناد تاریخی بلدیه و انجام پژوهش‌های مشترک در حوزه تاریخ خوی تدوین و امضا شود.