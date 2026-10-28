بانوان ملی‌پوش شمشیربازی اسلحه اپه ایران، اردوی آماده‌سازی خود را به میزبانی یزد برپا کرده و مهیای حضور در رقابت‌های پیش‌رو می‌شوند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده‌سازی تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه بانوان از ۲ آبان‌ماه در شهر یزد آغاز شده و تا ۸ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

این اردو با حضور هشت بانوی ملی‌پوش بزرگسال و یک شمشیرباز جوان، در حال برگزاری است. نماینده رده سنی جوانان نیز در کنار ملی‌پوشان بزرگسال تمرین می‌کند تا ضمن کسب تجربه، آمادگی لازم برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو را به دست آورد.

ملی‌پوشان در این اردو زیر نظر کادر فنی، تمرینات تخصصی و آماده‌سازی خود را با هدف ارتقای سطح آمادگی فنی و بدنی و حضوری قدرتمند در مسابقات پیش‌رو دنبال می‌کنند.

اسامی شمشیربازان حاضر در اردو به شرح زیر است:

۱. ریحانه رضایی (اصفهان)

۲. عطیه‌السادات دستغیب (یزد)

۳. فاطمه خراسانی (تهران)

۴. تیام عباس‌نژاد (خراسان رضوی)

۵. زهرا عبدی شاطر (یزد)

۶. مینا براتی (اصفهان)

۷. زهرا مرد (آذربایجان غربی)

۸. سارا سپیدرضایی (تهران)

۹. غزل مدنی (یزد) ـ جوانان