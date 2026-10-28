۱۴۷ طرح بزرگ صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی در قالب ۱۰۰ کارگروه ارزیابی زیست‌محیطی در استان خوزستان بررسی شد و بر ضرورت توجه به ملاحظات محیط زیستی از مراحل اولیه برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ها تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از بررسی ۱۴۷ طرح بزرگ صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی در قالب ۱۰۰ کارگروه ارزیابی زیست‌محیطی در استان خبر داد و بر ضرورت توجه به ملاحظات محیط زیستی از مراحل اولیه برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ها تأکید کرد.

محمدجواد اشرفی اظهار کرد: ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یکی از ابزار‌های اساسی مدیریت محیط زیست است که با شناسایی و پیش‌بینی پیامد‌های اجرای طرح‌های توسعه‌ای بر منابع آب و خاک، کیفیت هوا، تنوع زیستی، زیستگاه‌های طبیعی و سلامت جوامع انسانی، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه و پیشگیری از خسارات زیست‌محیطی را فراهم می‌کند.

وی افزود: از زمان تغییر در فرآیند بررسی گزارش‌های ارزیابی آثار زیست‌محیطی تاکنون، ۱۰۰ کارگروه استانی برگزار و ۱۴۷ طرح بزرگ در بخش‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی بررسی شده است. یکصدمین کارگروه نیز ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با موضوع بررسی آثار زیست‌محیطی یک شهرک صنعتی و با حضور کارشناسان، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، مجری و مشاور زیست‌محیطی برگزار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تأکید بر ضرورت همراهی توسعه اقتصادی و صنعتی با حفاظت از سرمایه‌های طبیعی خوزستان بیان کرد: بررسی دقیق مطالعات، توجه به آثار تجمعی طرح‌ها و نظارت بر اجرای تعهدات زیست‌محیطی می‌تواند از بروز خسارات و تحمیل هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در مراحل بعدی جلوگیری کند.

فرهاد قلی‌نژاد معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز، در همین خصوص با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعتی و اقتصادی استان و وجود تالاب‌ها، رودخانه‌ها و زیستگاه‌های حساس گفت: حجم طرح‌های مطرح‌شده در کارگروه ارزیابی، ضرورت توجه بیشتر به آثار زیست‌محیطی پروژه‌ها را نشان می‌دهد. هدف، بررسی تخصصی مطالعات و تسریع در پاسخ‌گویی به مجریان طرح‌ها، در کنار رعایت الزامات محیط زیستی است.

وی افزود: پس از بررسی طرح‌ها در کارگروه استانی، نواقص گزارش‌ها به مجریان اعلام می‌شود و پس از رفع آنها، مستندات بر اساس حدود اختیارات تفویض‌شده بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود یا برای بررسی نهایی به دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهد شد.

قلی‌نژاد تأکید کرد: مطرح‌شدن یک طرح در کارگروه ارزیابی به معنای صدور مجوز زیست‌محیطی نیست و همه طرح‌های بررسی‌شده الزاماً مجوز دریافت نکرده‌اند یا به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

بامشاد شناور رئیس ارزیابی زیست‌محیطی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز با اشاره به آغاز فعالیت کارگروه استانی در ۲۶ آذرماه ۱۳۹۲ گفت: از زمان برگزاری نخستین کارگروه تاکنون، ۱۰۰ جلسه استانی تشکیل شده و علاوه بر بررسی طرح‌ها، چندین جلسه کمیته فنی و کارشناسی نیز برگزار و شمار قابل‌توجهی از مطالعات مدیریت زیست‌محیطی و گزارش‌های توجیهی محیط زیستی بررسی شده است.

وی افزود: بیشترین تعداد طرح‌های بررسی‌شده در یک سال، مربوط به سال ۱۳۹۸ با ۱۳ مورد و کمترین تعداد مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ با هفت مورد در هر سال بوده است؛ به‌طور میانگین نیز سالانه حدود ۱۰ طرح بزرگ در فرآیند ارزیابی زیست‌محیطی استان بررسی شده است. از نظر موضوعی، طرح‌های خطوط لوله با ۲۵ مورد بیشترین فراوانی را داشته‌اند و پس از آن طرح‌های شیلاتی با ۱۵ مورد، پتروشیمی با ۱۴ مورد و نیروگاه‌ها با ۱۳ مورد قرار دارند.