معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر اهمیت دوره ابتدایی در شکل‌گیری شخصیت و نگرش کودکان گفت: این دوره، یکی از مراحل بنیادین در تعلیم‌وتربیت است و توجه به آموزش قرآن در آن می‌تواند در ایجاد علاقه و ارتباط پایدار دانش‌آموزان با معارف قرآنی نقش مؤثری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت تقویت مهارت‌های قرآنی معلمان و آموزگاران ابتدایی گفت: توانمندسازی معلمان در آموزش قرآن باید علاوه بر تقویت مهارت روخوانی، روان‌خوانی و تسلط بر آیات، بر روش‌های تدریس متناسب با اقتضائات کودکی و ایجاد انس و ارتباط دانش‌آموزان با قرآن نیز متمرکز باشد؛ زیرا آموزش موفق قرآن بدون ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان و بهره‌گیری از روش‌های تربیتی مناسب محقق نمی‌شود.

رضوان حکیم‌زاده در گردهمایی دبیران کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن کریم استان‌ها، با قدردانی از تلاش‌های دبیرخانه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور و همکاران آموزش ابتدایی در استان‌ها اظهار کرد: اجرای برنامه توانمندسازی قرآنی آموزگاران و مربیان، حاصل همدلی، همکاری و تلاش مجموعه‌هایی است که با انگیزه و دغدغه‌مندی برای توسعه آموزش عمومی قرآن فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه معلمان در دوره ابتدایی افزود: معلم در این دوره تنها آموزش‌دهنده مطالب درسی نیست، بلکه نقش مربی را نیز بر عهده دارد؛ بنابراین، هر اندازه برای توانمندسازی قرآنی معلمان سرمایه‌گذاری کنیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم دانش‌آموزان نیز ارتباط عمیق‌تری با قرآن برقرار کنند و در روخوانی و روان‌خوانی آن مهارت بیشتری به دست آورند.

توانمندسازی معلمان؛ فراتر از آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مهارت‌های قرآنی و شیوه‌های تدریس گفت: در طراحی برنامه توانمندسازی معلمان، دو محور متمایز، اما به‌هم‌پیوسته مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست، تقویت مهارت‌های تخصصی معلمان در زمینه روخوانی، روان‌خوانی، تسلط بر آیات و حفظ قرآن و دوم، آشنایی با روش‌های تدریس متناسب با ویژگی‌های کودکان و شیوه‌های ایجاد انس و ارتباط آنان با قرآن.

حکیم‌زاده تصریح کرد: اگر مأموریت آموزش قرآن در دوره ابتدایی را صرفاً به یادگیری روخوانی، روان‌خوانی و حفظ آیات محدود کنیم و از روش‌های متناسب با اقتضائات کودکی بهره نگیریم، به دستاورد مورد انتظار نخواهیم رسید.

وی افزود: هدف آن است که معلمان بتوانند متناسب با ویژگی‌های رشدی و نیاز‌های دانش‌آموزان، آموزش قرآن را به شکلی اثربخش ارائه دهند و زمینه علاقه‌مندی و ارتباط پایدار کودکان با این کتاب الهی را فراهم کنند.

روش‌های تربیتی قرآن، الگویی برای آموزش به دانش‌آموزان

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به تنوع روش‌های آموزشی و تربیتی در قرآن کریم بیان کرد: در آیات قرآن از شیوه‌های گوناگونی مانند قصه‌گویی، مثال‌زدن، مشاهده و ارائه نشانه‌ها برای انتقال مفاهیم و هدایت مخاطبان استفاده شده است. این تنوع روش‌ها نشان می‌دهد که آموزش و تربیت باید متناسب با موضوع و ویژگی‌های مخاطب طراحی شود.

حکیم‌زاده ادامه داد: همان‌گونه که در قرآن کریم برای تبیین مفاهیم از ابزار‌ها و روش‌های متنوع استفاده شده است، در آموزش به دانش‌آموزان نیز باید از ظرفیت‌های مختلف بهره بگیریم و به یک شیوه ثابت و محدود اکتفا نکنیم.

وی با تأکید بر نقش محتوای آموزشی در ارتقای توانمندی معلمان خاطرنشان کرد: یکی از درخواست‌های مطرح‌شده در جریان اجرای این برنامه، تولید نمونه‌های باکیفیت از محتوای آموزشی است؛ به‌گونه‌ای که استادان و متخصصان بتوانند مهارت ایجاد ارتباط با دانش‌آموزان و روش‌های مؤثر آموزش قرآن را به معلمان منتقل کنند.

اخلاق نیکو و ارتباط مؤثر؛ از الزامات موفقیت در آموزش قرآن

حکیم‌زاده با تأکید بر اهمیت رفتار و منش مربیان در فرایند آموزش گفت: موفقیت در تدریس و آموزش، به برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب وابسته است. مربیان و مدرسانی که مسئولیت توانمندسازی معلمان را بر عهده دارند، باید در تعامل با همکاران خود از اخلاق نیکو، مهربانی و رفتار شایسته برخوردار باشند تا این ویژگی‌ها نیز به معلمان منتقل شود.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران و تأکید قرآن کریم بر نرم‌خویی پیامبر اسلام (ص) اظهار کرد: قرآن، اخلاق نیکو و مهربانی را از عوامل مهم برقراری ارتباط با مخاطبان معرفی می‌کند. این آموزه می‌تواند به‌عنوان یک اصل تربیتی در آموزش و تعامل معلمان با دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش افزود: اگر در آموزش قرآن تنها بر انتقال اطلاعات و مهارت‌های فنی تمرکز کنیم و به کیفیت ارتباط معلم با دانش‌آموز توجه نداشته باشیم، بخشی مهم از فرایند تربیت را نادیده گرفته‌ایم.

آموزش قرآن در دوره ابتدایی، زمینه‌ساز تربیت نسل قرآنی

وی با تأکید بر اهمیت دوره ابتدایی در شکل‌گیری شخصیت و نگرش کودکان گفت: این دوره، یکی از مراحل بنیادین در تعلیم‌وتربیت است و توجه به آموزش قرآن در آن می‌تواند در ایجاد علاقه و ارتباط پایدار دانش‌آموزان با معارف قرآنی نقش مؤثری داشته باشد.

حکیم‌زاده ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه توانمندسازی قرآنی آموزگاران و همکاری مجموعه‌های تخصصی و اجرایی در سراسر کشور، معلمان به مهارت‌های لازم برای آموزش اثربخش قرآن مجهز شوند و زمینه پرورش نسلی آشنا با قرآن و برخوردار از معارف آن فراهم شود.

وی مشارکت و همراهی همکاران آموزش ابتدایی در استان‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه آموزش عمومی قرآن را از عوامل مهم پیشبرد این برنامه دانست و بر ضرورت تداوم همکاری‌ها برای تقویت آموزش قرآن و ایجاد انس و ارتباط کودکان با این کتاب الهی تأکید کرد.