به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرشته ضرغام‌پور مدیرکل استاندارد در جلسه شورای استاندارد از معرفی چهار واحد تولیدی استان به‌عنوان واحدهای نمونه کشور خبر داد و گفت: امسال چهار واحد تولیدی استان با پشت سر گذاشتن بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی‌های تخصصی، از سوی سازمان ملی استاندارد به‌عنوان واحد نمونه استانی معرفی شدند.

ضرغام‌پور افزود: با حضور شفیعی گل مدیر کل نظارت بر ارزیابی انطباق مکانیک، برق و مهندسی پزشکی تندیس و لوح سپاس برای مدیران برتر حوزه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، معدنی، آب‌معدنی و ساختمانی اهداء شد.

وی ا ز انجام حدود ۴۱۰۰ مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون از بازار و واحدهای تولیدی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و اضافه کرد: استانداردسازی علاوه بر ارتقای کیفیت تولیدات، زمینه‌ساز توسعه پایدار، کاهش اتلاف منابع و افزایش رفاه اجتماعی است.