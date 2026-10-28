تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد کهگیلویه و بویراحمد
در مراسمی از چهار واحد تولیدی که از سوی سازمان ملی استاندارد بهعنوان واحد نمونه معرفی شدند تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرشته ضرغامپور مدیرکل استاندارد در جلسه شورای استاندارد از معرفی چهار واحد تولیدی استان بهعنوان واحدهای نمونه کشور خبر داد و گفت: امسال چهار واحد تولیدی استان با پشت سر گذاشتن بررسیهای کارشناسی و ارزیابیهای تخصصی، از سوی سازمان ملی استاندارد بهعنوان واحد نمونه استانی معرفی شدند. ضرغامپور افزود: با حضور شفیعی گل مدیر کل نظارت بر ارزیابی انطباق مکانیک، برق و مهندسی پزشکی تندیس و لوح سپاس برای مدیران برتر حوزههای مختلف از جمله صنایع غذایی، معدنی، آبمعدنی و ساختمانی اهداء شد. وی از انجام حدود ۴۱۰۰ مورد بازرسی، نمونهبرداری و آزمون از بازار و واحدهای تولیدی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و اضافه کرد: استانداردسازی علاوه بر ارتقای کیفیت تولیدات، زمینهساز توسعه پایدار، کاهش اتلاف منابع و افزایش رفاه اجتماعی است.
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تحولات و برنامههای سازمان ملی استاندارد در سطح کشور ادامه داد: حرکت به سمت نسل سوم استانداردها، جایگزینی یا بهروزرسانی مقررات با استانداردهای کارآمد و استقرار نظارت هوشمند مبتنی بر ریسک کالا، از جمله برنامههای تحولی این سازمان است که پیگیری و تصویب شدهاند.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان ادارهکل استاندارد استان و همراهی استانداری و سایر دستگاههای اجرایی تأکید کرد: مصرفکنندگان نیز نقش مهمی در ترویج فرهنگ استاندارد دارند و انتظار میرود شهروندان با خودداری از خرید کالاهای فاقد نشان معتبر استاندارد، در حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت کالاهای بازار مشارکت کنند.