رزمایش دانش‌آموزی پدافند غیرعامل و زنگ این مناسبت، هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل و با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» در همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در این مراسم در دبیرستان دخترانه هجرت جولان، با تأکید بر ضرورت آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث و تهدید‌ها گفت: آموزش پدافند غیرعامل با هدف افزایش تاب‌آوری، مدیریت اضطراب و آمادگی برای بازگشت سریع به شرایط عادی در مدارس دنبال می‌شود.

رسول شیدایی با اشاره به اهمیت تداوم آموزش در شرایط بحرانی افزود: در صورت بروز شرایط اضطراری، آموزش غیرحضوری مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی انجام می‌شود و تلاش بر این است که دانش‌آموزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کلاس‌های حضوری بازگردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان همچنین بر ضرورت تقویت آمادگی دانش‌آموزان و فرهنگیان برای مواجهه با حوادث و کاهش آسیب‌های ناشی از آن تأکید کرد.