رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با اشاره به بخش حضوری سرشماری نفوس و مسکن، گفت: در این طرح حدود ۲۸ هزار خانوار به صورت تمام شمار میزبان مأموران آمارگیر خواهند بود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، اصغر ناصری با بیان اینکه طرح سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ که از ۲ آبان آغاز شده است به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: این سرشماری برخلاف ۸ سرشماری‌های قبلی که از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ انجام شده بود، تفاوت اساسی در رویکرد دارد؛ به این صورت که عمده اطلاعات مورد نیاز از طریق حدود ۲۰ سامانه و بانک اطلاعاتی موجود استخراج می‌شود.

وی با اشاره به شیوه دوم جمع‌آوری اطلاعات، افزود: برای برخی از شهروندان پیامکی ارسال می‌شود که دلیل آن وجود تناقض در اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها است و خواهش ما از هم‌استانی‌ها این است که به محض دریافت این پیامک به سامانه درگاه دولت مراجعه کرده و پرسشنامه را تکمیل کنند که پس از آن یک کد آماری ۱۶ رقمی به منزله ثبت کامل اطلاعات دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با تأکید بر بخش حضوری سرشماری بیان کرد: در این طرح حدود ۲۸ هزار خانوار به صورت تمام شمار میزبان مراجعه‌کنندگان و مأموران آمارگیر خواهند بود و از شهروندان گرامی درخواست همکاری داریم تا اطلاعات به بهترین شکل جمع‌آوری شود.

وی در ادامه گفت: امید است این اطلاعات در برنامه‌ریزی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌کار گرفته شود و قطعاً هرچه دقت و همکاری در این زمینه بیشتر باشد، امکان برنامه‌ریزی برای توسعه استان نیز افزایش می‌یابد.

ناصری همچنین با اشاره به طرح‌های پیشران تصریح کرد: با توجه به رویکرد مناسب اتخاذشده، امیدواریم چند طرح پیشران استان در سال جاری یا ابتدای سال آینده، به‌ویژه در حوزه‌های منابع آب، حمل‌ونقل جاده‌ای و درمان به بهره‌برداری برسد که نقش به‌سزایی در تقویت شاخص‌های سرانه‌ای و رفاهی مردم خواهد داشت.

وی در پایان یادآور شد: اطلاعات دریافت شده از شهروندان اعم از اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی، افراد دارای پیامک و مراجعه حضوری مأموران آمارگیر، به صورت کاملا محرمانه نگهداری می‌شود و در اختیار هیچ بخش قضایی، مالیاتی یا اداری قرار نخواهد گرفت و به همه شهروندان عزیز اطمینان خاطر می‌دهیم که هیچ‌گونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.