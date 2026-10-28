دبیر کمیته ملی اسکان بشر با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد‌های تأمین مسکن، خواستار بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی و ظرفیت‌های بومی برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر‌ها و سکونتگاه‌های انسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهیر متکی در نشست علمی ـ تخصصی بازاندیشی نظام برنامه‌ریزی شهری ایران، مسکن را یکی از مؤلفه‌های اساسی در شکل‌گیری شهر‌ها و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دانست.

وی گفت: بررسی مسائل مسکن باید فراتر از ویژگی‌های کالبدی ساختمان‌ها باشد و ابعاد شهری و اجتماعی سکونتگاه‌ها را نیز دربرگیرد.

دبیر کمیته ملی اسکان بشر با اشاره به فعالیت‌های این دبیرخانه، هماهنگی میان برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و دستگاه‌های داخلی را از اهداف اصلی تشکیل آن برشمرد.

متکی افزود: کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌ها در برابر حوادث طبیعی، از محور‌های مهم همکاری‌هاست و در همین زمینه، اقداماتی برای کاهش خطرپذیری ساختمان‌های حیاتی شهری، از جمله بیمارستان‌ها و مدارس، انجام شده است.

وی همچنین به طرح احیای روستای سایه‌خوش در استان هرمزگان پس از زلزله سال ۱۴۰۲ اشاره کرد که علاوه بر بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده، به تقویت معیشت محلی و توسعه پایدار توجه داشته است.

به گفته متکی، مقاوم‌سازی یکی از بیمارستان‌های قدیمی تهران نیز با رویکردی مرتبط با بازآفرینی شهری در دست پیگیری است.

وی با اشاره به انتشار مجموعه‌ای شامل ۸۱ راهکار آزموده‌شده از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، بر ضرورت بررسی و سازگارکردن این تجربه‌ها با شرایط ایران تأکید کرد.

دبیر کمیته ملی اسکان بشر از مهندسان شهرساز، دانشگاهیان و متخصصان خواست تجربه‌های موفق داخلی را مستند کنند و در تدوین راهکار‌های متناسب با نیاز‌های کشور مشارکت داشته باشند.

متکی ترجمه و بومی‌سازی راهکار‌های هبیتات و برگزاری کارگاه‌های آموزشی را از زمینه‌های همکاری با جامعه حرفه‌ای و علمی عنوان کرد.

وی در پایان از متخصصان، نهاد‌های حرفه‌ای و مراکز دانشگاهی دعوت کرد پیشنهاد‌ها و طرح‌های خود را برای تدوین سند ملی و دستور کار ملی اسکان بشر ارائه دهند و اعلام کرد این دبیرخانه از فعالیت‌های پژوهشی و تخصصی همسو با اولویت‌های کشور حمایت می‌کند.