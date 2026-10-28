نمایشگاه «محله مادر بی‌نشان» در محله مظفریه بافق، با برپایی ۲۰ غرفه و مشارکت حدود ۶۰ نوجوان، مسیری تاریخی از واقعه غدیر تا رویداد‌های معاصر انقلاب اسلامی را با محوریت سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و فرهنگ ولایت به تصویر کشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مرتضی تقی‌زاده مسئول نمایشگاه «محله مادر بی‌نشان» بافق، با اشاره به برگزاری پنجمین دوره این نمایشگاه گفت: این رویداد فرهنگی با همراهی نوجوانان و مشارکت مردم شکل گرفته و تلاش دارد مخاطبان را با بخش‌هایی از تاریخ اسلام، سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و مسیر ولایت آشنا کند.

وی افزود: حدود ۶۰ نوجوان در برپایی این نمایشگاه مشارکت داشته‌اند و ۲۰ غرفه آن، روایتی از واقعه غدیر تا رویداد‌های معاصر، از جمله شهدای مدرسه میناب، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای اقتدار را پیش روی بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

تقی‌زاده با بیان اینکه معرفی سیره تاریخی حضرت زهرا (س)، تبیین فرهنگ ولایت و آشنایی نسل جوان با رویداد‌های مهم تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است، اظهار کرد: بخش‌های مختلف نمایشگاه با همکاری نوجوانان و کمک مردم آماده شده است.

نمایشگاه «محله مادر بی‌نشان» در محله مظفریه بافق، هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۱، تا پایان ایام فاطمیه پذیرای بازدیدکنندگان است.