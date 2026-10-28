به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز یکی از مهم‌ترین روزهای تاریخ فوتبال زنان ایران است. روزی که قرار است اولین دربی فوتبال زنان بین پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شود. این دیدار از هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان ایران ابتدا قرار بود روز جمعه اول آبان در ورزشگاه شهید کاظمی، محل برگزاری دیدارهای خانگی تیم زنان پرسپولیس انجام شود ولی با تصمیم فدراسیون فوتبال به ورزشگاه شهدای شهرقدس منتقل و زمان برگزاری آن هم به ساعت ۱۵ امروز (چهارشنبه) موکول شد.